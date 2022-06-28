https://arabic.sputniknews.com/20220628/أول-جهة-في-الإمارات-تضع-كل-بياناتها-على-سحابة-جي-42-1064355558.html
أول جهة في الإمارات تضع كل بياناتها على سحابة جي 42
أول جهة في الإمارات تضع كل بياناتها على سحابة جي 42
أصبح المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أول جهة اتحادية في الإمارات العربية المتحدة تضع بياناتها على سحابة "جي 42". 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T11:51+0000
2022-06-28T11:51+0000
2022-06-28T11:51+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الذكاء الاصطناعي
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فبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" وقع المكتب اتفاقية تعاون مع جي 42 يتم بموجبها وضع كل بياناته وعملياته الرقمية على السحابة، وهو ما يعطيه عددا من المزايا أهمها تسريع التحول الرقمي لدى المكتب وتعزيز تقدّمه.من جهته أكد مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإمارات العربية المتحدة، سعادة حامد الزعابي أن دمج بيانات المكتب التنفيذي لتكون قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية هي تجربة أولى من نوعها في دولة الإمارات.وكان المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد اعتمد استراتيجية تقوم على تكييف التقنيات المتطورة لدعم رؤية ورسالة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، ودعم الكوادر الوطنية في مجال الحوسبة السحابية.
https://arabic.sputniknews.com/20200706/تحويل-المراكز-الحكومية-لمنصات-رقمية-الذكاء-الاصطناعي-سلاح-الإمارات-لتخطي-الأزمات-الاقتصادية-1045929915.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الذكاء الاصطناعي
أول جهة في الإمارات تضع كل بياناتها على سحابة جي 42
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أصبح المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أول جهة اتحادية في الإمارات العربية المتحدة تضع بياناتها على سحابة "جي 42".
فبحسب وكالة الأنباء الإماراتية
"وام" وقع المكتب اتفاقية تعاون مع جي 42 يتم بموجبها وضع كل بياناته وعملياته الرقمية على السحابة، وهو ما يعطيه عددا من المزايا أهمها تسريع التحول الرقمي لدى المكتب وتعزيز تقدّمه.
من جهته أكد
مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإمارات العربية المتحدة، سعادة حامد الزعابي أن دمج بيانات المكتب التنفيذي لتكون قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية هي تجربة أولى من نوعها في دولة الإمارات.
وقال الزعابي: "هذه التجربة خير مثال على كيفية استخدامنا لأحدث التقنيات من أجل تعزيز عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الوطنية الحكيمة لبلوغ اقتصاد رقمي متطور يتمتع بمستوى عال من الحماية والجاهزية والإستجابة".
وكان المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
، قد اعتمد استراتيجية تقوم على تكييف التقنيات المتطورة لدعم رؤية ورسالة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، ودعم الكوادر الوطنية في مجال الحوسبة السحابية.