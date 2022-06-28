https://arabic.sputniknews.com/20220628/إجلاء-أكثر-من-17-ألف-شخص-من-المناطق-الخطرة-في-أوكرانيا-ودونباس-إلى-روسيا-خلال-يوم-واحد-1064381403.html

إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال يوم واحد

إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال يوم واحد

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك... 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T19:35+0000

2022-06-28T19:35+0000

2022-06-28T19:35+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "تم خلال اليوم الماضي، ودون مشاركة من السلطات الأوكرانية، إجلاء 17 ألفا و474 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونباس وأوكرانيا، من بينهم 2978 طفلا، بذلك، يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية مليونان و170 ألفا و552 شخصا، من بينهم من 343 ألفا و336 طفلا".ووفقا للمتحدث، فإن 334 ألفا و336 سيارة خاصة عبرت الحدود الروسية، من بينها 4322 سيارة خلال يوم واحد.ونوه ميزينتسيف إلى أن أكثر من 9.5 ألف مركز إقامة مؤقت تواصل العمل في مناطق روسيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220623/إجلاء-نحو-24-ألف-شخص-من-أوكرانيا-ودونباس-إلى-روسيا-خلال-اليوم-الماضي--1064070848.html

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