إسرائيل.. الكشف عن منظومة "قبة السايبر"
© Photo / NUCLEARSECRECY/ SCREENSHOOTمحاكاة لتعرض تل أبيب لقصف نووي باستخدام قنبلة توازي القوة التدميرية لقنبلة "الولد الصغير" التي استخدمتها أمريكا في قصف مدينة هيروشيما اليابانية
© Photo / NUCLEARSECRECY/ SCREENSHOOT
شرعت إسرائيل بإنشاء مشروع جديد للحماية من الهجمات السيبرانية وتعزيز جبهتها الداخلية في منشآتها الأمنية الاقتصادية.
وكشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن غابي بورتنوي، رئيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن المشروع الجديد تحت اسم "منظومة قبة السايبر".
وأشارت الصحيفة إلى أن "المشروع هدفه تعزيز الدفاع السيبراني للاقتصاد والجبهة الداخلية".
وقال بورتنوي للصحيفة، إن "إيران أصبحت لاعباً رئيسياً في فضاء السايبر، إلى جانب حماس وحزب الله، نحن نراهم، نحن نعرف كيف يعملون".
وأضاف بورتنوي بالقول: "لقد أحبطنا العام الماضي حوالي 1500 هجوم إلكتروني مختلف على الجبهة الداخلية".
وأشارت الصحيفة إلى أن "المشروع هدفه تعزيز الدفاع السيبراني للاقتصاد والجبهة الداخلية".
وقال بورتنوي للصحيفة، إن "إيران أصبحت لاعباً رئيسياً في فضاء السايبر، إلى جانب حماس وحزب الله، نحن نراهم، نحن نعرف كيف يعملون".
وأضاف بورتنوي بالقول: "لقد أحبطنا العام الماضي حوالي 1500 هجوم إلكتروني مختلف على الجبهة الداخلية".