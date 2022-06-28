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https://arabic.sputniknews.com/20220628/إسرائيل-الكشف-عن-منظومة-قبة-السايبر-1064333928.html
إسرائيل.. الكشف عن منظومة "قبة السايبر"
إسرائيل.. الكشف عن منظومة "قبة السايبر"
شرعت إسرائيل بإنشاء مشروع جديد للحماية من الهجمات السيبرانية وتعزيز جبهتها الداخلية في منشآتها الأمنية الاقتصادية. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T08:22+0000
2022-06-28T08:22+0000
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وكشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن غابي بورتنوي، رئيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن المشروع الجديد تحت اسم "منظومة قبة السايبر".وأشارت الصحيفة إلى أن "المشروع هدفه تعزيز الدفاع السيبراني للاقتصاد والجبهة الداخلية".وقال بورتنوي للصحيفة، إن "إيران أصبحت لاعباً رئيسياً في فضاء السايبر، إلى جانب حماس وحزب الله، نحن نراهم، نحن نعرف كيف يعملون".وأضاف بورتنوي بالقول: "لقد أحبطنا العام الماضي حوالي 1500 هجوم إلكتروني مختلف على الجبهة الداخلية".
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

إسرائيل.. الكشف عن منظومة "قبة السايبر"

08:22 GMT 28.06.2022
© Photo / NUCLEARSECRECY/ SCREENSHOOTمحاكاة لتعرض تل أبيب لقصف نووي باستخدام قنبلة توازي القوة التدميرية لقنبلة "الولد الصغير" التي استخدمتها أمريكا في قصف مدينة هيروشيما اليابانية
محاكاة لتعرض تل أبيب لقصف نووي باستخدام قنبلة توازي القوة التدميرية لقنبلة الولد الصغير التي استخدمتها أمريكا في قصف مدينة هيروشيما اليابانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Photo / NUCLEARSECRECY/ SCREENSHOOT
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شرعت إسرائيل بإنشاء مشروع جديد للحماية من الهجمات السيبرانية وتعزيز جبهتها الداخلية في منشآتها الأمنية الاقتصادية.
وكشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن غابي بورتنوي، رئيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن المشروع الجديد تحت اسم "منظومة قبة السايبر".

وأشارت الصحيفة إلى أن "المشروع هدفه تعزيز الدفاع السيبراني للاقتصاد والجبهة الداخلية".

وقال بورتنوي للصحيفة، إن "إيران أصبحت لاعباً رئيسياً في فضاء السايبر، إلى جانب حماس وحزب الله، نحن نراهم، نحن نعرف كيف يعملون".

وأضاف بورتنوي بالقول: "لقد أحبطنا العام الماضي حوالي 1500 هجوم إلكتروني مختلف على الجبهة الداخلية".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:11 GMT
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