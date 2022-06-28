عربي
الولايات المتحدة تحظر استيراد الذهب الروسي إلى البلاد
https://arabic.sputniknews.com/20220628/إسرائيل-توقع-مذكرة-تفاهم-جديدة-مع-دولة-إسلامية-أفريقية-1064367912.html
إسرائيل توقع مذكرة تفاهم جديدة مع دولة إسلامية أفريقية
إسرائيل توقع مذكرة تفاهم جديدة مع دولة إسلامية أفريقية
وقعَّت وزارة الخارجية الإسرائيلية مذكرة تفاهم جديدة مع دولة إسلامية أفريقية، اليوم الثلاثاء. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T14:28+0000
2022-06-28T14:28+0000
إسرائيل
أخبار تشاد
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/62/1014246237_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_42930604ee43817ba8d0f0a640e4eca5.jpg
وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، المعروف بصفحة "إسرائيل بالعربية"، أن بلادها وقعت مع تشاد مذكرة تفاهم في المجال الصحي.وقالت الوزارة إنه "من دواعي سرورنا مشاركة دول أخرى بحصيلة تجاربنا وهذه المرة التوقيع على مذكرة تفاهم بين إسرائيل تشاد لإنشاء وحدة للعلاج المكثف في مشفى انجامينا الرئيسي".وأكدت الوزارة الإسرائيلية أن المذكرة قد قام بتوقيعها وزير الصحة التشادي وسفير إسرائيل في إنجامينا.ويذكر أنه في السابع عشر من الشهر الماضي، تلقى الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي، أوراق اعتماد أول سفير لإسرائيل لدى بلاده منذ 50 عاما.ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن إدريس ديبي تلقى أوراق اعتماد أول لإسرائيل لدى إنجامينا منذ 50 عاما.وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السفير الإسرائيلي لدى السنغال، بن بورغل، قد تقدم اليوم بأوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية تشاد، الجنرال محمد إدريس ديبي، ليصبح أول سفير إسرائيلي يتم اعتماده في تشاد منذ 50 عاما.ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن وزارة الخارجية الإسرائيلية وصفها تلك الخطوة بـ"المهمة جدا" في تعزيز العلاقات بين تشاد وإسرائيل منذ استئنافها عام 2019.
إسرائيل
أخبار تشاد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/62/1014246237_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_ba4a1f251e23755f9c95a6c84b0e0576.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار تشاد, أخبار العالم الآن

إسرائيل توقع مذكرة تفاهم جديدة مع دولة إسلامية أفريقية

14:28 GMT 28.06.2022
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© flickr.com / Izhar Laufer
تابعنا عبرTelegram
وقعَّت وزارة الخارجية الإسرائيلية مذكرة تفاهم جديدة مع دولة إسلامية أفريقية، اليوم الثلاثاء.
وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، المعروف بصفحة "إسرائيل بالعربية"، أن بلادها وقعت مع تشاد مذكرة تفاهم في المجال الصحي.
وقالت الوزارة إنه "من دواعي سرورنا مشاركة دول أخرى بحصيلة تجاربنا وهذه المرة التوقيع على مذكرة تفاهم بين إسرائيل تشاد لإنشاء وحدة للعلاج المكثف في مشفى انجامينا الرئيسي".
وأكدت الوزارة الإسرائيلية أن المذكرة قد قام بتوقيعها وزير الصحة التشادي وسفير إسرائيل في إنجامينا.
ويذكر أنه في السابع عشر من الشهر الماضي، تلقى الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي، أوراق اعتماد أول سفير لإسرائيل لدى بلاده منذ 50 عاما.
ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن إدريس ديبي تلقى أوراق اعتماد أول لإسرائيل لدى إنجامينا منذ 50 عاما.
وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السفير الإسرائيلي لدى السنغال، بن بورغل، قد تقدم اليوم بأوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية تشاد، الجنرال محمد إدريس ديبي، ليصبح أول سفير إسرائيلي يتم اعتماده في تشاد منذ 50 عاما.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن وزارة الخارجية الإسرائيلية وصفها تلك الخطوة بـ"المهمة جدا" في تعزيز العلاقات بين تشاد وإسرائيل منذ استئنافها عام 2019.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала