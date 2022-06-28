إسرائيل توقع مذكرة تفاهم جديدة مع دولة إسلامية أفريقية
وقعَّت وزارة الخارجية الإسرائيلية مذكرة تفاهم جديدة مع دولة إسلامية أفريقية، اليوم الثلاثاء.
وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، المعروف بصفحة "إسرائيل بالعربية"، أن بلادها وقعت مع تشاد مذكرة تفاهم في المجال الصحي.
وقالت الوزارة إنه "من دواعي سرورنا مشاركة دول أخرى بحصيلة تجاربنا وهذه المرة التوقيع على مذكرة تفاهم بين إسرائيل تشاد لإنشاء وحدة للعلاج المكثف في مشفى انجامينا الرئيسي".
من دواعي سرورنا مشاركة دول اخرى بحصيلة تجاربنا وهذه المرة التوقيع على مذكرة تفاهم بين #إسرائيل 🇮🇱 و #تشاد 🇹🇩لانشاء وحدة للعلاج المكثف في مشفى انجامينا الرئيسي حيث قام بتوقيعها وزير الصحة التشادي وسفير اسرائيل في تشاد @EynatShlein @MASHAVisrael @IsraelMFA @IsraelinSenegal #SDG pic.twitter.com/pn2EmMgtrk— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 28, 2022
وأكدت الوزارة الإسرائيلية أن المذكرة قد قام بتوقيعها وزير الصحة التشادي وسفير إسرائيل في إنجامينا.
ويذكر أنه في السابع عشر من الشهر الماضي، تلقى الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي، أوراق اعتماد أول سفير لإسرائيل لدى بلاده منذ 50 عاما.
ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن إدريس ديبي تلقى أوراق اعتماد أول لإسرائيل لدى إنجامينا منذ 50 عاما.
قام السفير الاسرائيلي @BenBourgel في السنغال 🇸🇳 اليوم بتقديم اوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو وبذلك أصبح أول سفير إسرائيلي🇮🇱 يتم اعتماده في تشاد 🇹🇩 منذ 50 عاما.— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 17, 2022
هذه خطوة مهمة جدا في تعزيز العلاقات بين تشاد وإسرائيل منذ استئنافها عام 2019. pic.twitter.com/CKSnTXR6y5
وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السفير الإسرائيلي لدى السنغال، بن بورغل، قد تقدم اليوم بأوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية تشاد، الجنرال محمد إدريس ديبي، ليصبح أول سفير إسرائيلي يتم اعتماده في تشاد منذ 50 عاما.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن وزارة الخارجية الإسرائيلية وصفها تلك الخطوة بـ"المهمة جدا" في تعزيز العلاقات بين تشاد وإسرائيل منذ استئنافها عام 2019.