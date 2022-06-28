https://arabic.sputniknews.com/20220628/إسعاد-يونس-تكشف-سر-عدم-استضافاتها-عبلة-كامل-في-صاحبة-السعادة-1064375157.html

إسعاد يونس تكشف سر عدم استضافتها عبلة كامل في "صاحبة السعادة"

إسعاد يونس تكشف سر عدم استضافتها عبلة كامل في "صاحبة السعادة"

كشفت الفنانة والمنتجة المصرية، إسعاد يونس، عن السر وراء عدم استضافة مواطنتها الفنانة، عبلة كامل، في برنامجها التلفزيوني "صاحبة السعادة" حتى الآن. 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T16:26+0000

2022-06-28T16:26+0000

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وأكدت يونس في جلسة أسئلة وأجوبة مع متابعيها على موقع "إنستغرام"، أمس الاثنين، أنه "سبق لها وأن أوضحت أنها طلبت من عبلة كامل مئات المرات أن تظهر معها في برنامجها، ولكن هي مقررة عدم الظهور نهائيا في أي برامج تلفزيونية، فضلا عن أنها خجولة جدا".واستضافت إسعاد يونس في برنامجها الشهير "صاحبة السعادة" العديد من المشاهير، من أبرزهم أحمد حلمي ومنى زكي، ونجم فريق "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، ومحمد منير، ومنة شلبي، وسمير غانم.وكان آخر عمل فني لعبلة كامل هو الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"، الذي عرض في عام 2018 على فضائية "إم بي سي مصر".وكانت عبلة كامل طاردتها شائعة تُفيد بإصابتها بمرض السرطا، لكن نفى طليقها، الفنان أحمد كمال هذه الأخبار، وأكد أن "الفنانة عبله كامل بصحة جيدة، وما تردّد عن حالتها الصحية، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".يشار إلى أن عبلة كامل غابت عن حضور تكريم الفنان محمد صبحي لها ضمن احتفالية خاصة أقامها في مدينة سنبل للفنون التي يملكها في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020 لتكريم 120 فنانا شاركوه أعماله الفنية على شاشة السينما أو التلفزيون أو خشبة المسرح، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على عمره الفني.وعبلة كامل من أبرز ممثلات الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وتتميز بالأداء التلقائي والعفوي، وما أكسبها حب الملايين من الناس، كما أنها برعت في تجسيد دور المرأة الشعبية المصرية في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، من إنتاج عام 1996، ويشاركها بطولته الفنان الراحل نور الشريف.

https://arabic.sputniknews.com/20201221/محمد-صبحي-يكشف-سر-غياب-عبلة-كامل-عن-تكريمه-لها-ومصير-جائزتها-فيديو-1047574101.html

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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع, منوعات