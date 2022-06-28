https://arabic.sputniknews.com/20220628/إصابة-وزير-الصحة-التايلندي-بفيروس-كورونا-1064334205.html
إصابة وزير الصحة التايلندي بفيروس كورونا
إصابة وزير الصحة التايلندي بفيروس كورونا
ثبتت إصابة وزير الصحة التايلندي أنوتين تشارنفيراكول بفيروس كورونا، بحسب ما أكدت الفحوصات عند عودته من الخارج يوم أمس الأول الأحد، على الرغم من أنه تلقى بالفعل... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T08:30+0000
2022-06-28T08:30+0000
2022-06-28T08:30+0000
العالم
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قال السكرتير الدائم للصحة العامة كياتيبهوم فونجراشيت، إن تشارنفيراكول يعاني من آلام في العضلات وتهيج في الحلق ونصح بالعزل الذاتي لمدة أسبوع، بحسب ما ذكر موقع " thaipbsworld".وأكد أن الوزير أصيب بالفيروس في رحلته الخارجية، بعد أن التقى وتحدث مع العديد من الأشخاص الذين حضروا الاجتماعات.وأكد فونجراشيت أن إصابة الوزير لن يكون لها أي تأثير على سياسة الحكومة لفتح البلاد أمام المزيد من الوافدين إلى الخارج.كما أوصى بأن يرتدي المواطنين أقنعة الوجه عندما يكونون في أماكن مزدحمة، حيث أن إجراءات السلامة ستقلل من مخاطر الأعراض الشديدة أو الوفاة، على الرغم من أنها قد لا توفر الحماية الكاملة من العدوى.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/الرئيس-الصومالي-يعلن-إصابته-بفيروس-كورونا-1064157263.html
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العالم
إصابة وزير الصحة التايلندي بفيروس كورونا
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ثبتت إصابة وزير الصحة التايلندي أنوتين تشارنفيراكول بفيروس كورونا، بحسب ما أكدت الفحوصات عند عودته من الخارج يوم أمس الأول الأحد، على الرغم من أنه تلقى بالفعل ست جرعات من اللقاح.
قال السكرتير الدائم للصحة العامة كياتيبهوم فونجراشيت، إن تشارنفيراكول يعاني من آلام في العضلات وتهيج في الحلق ونصح بالعزل الذاتي لمدة أسبوع، بحسب ما ذكر موقع " thaipbsworld"
.
وأكد أن الوزير أصيب بالفيروس في رحلته الخارجية، بعد أن التقى وتحدث مع العديد من الأشخاص الذين حضروا الاجتماعات.
وأكد فونجراشيت أن إصابة الوزير لن يكون لها أي تأثير على سياسة الحكومة لفتح البلاد أمام المزيد من الوافدين إلى الخارج.
كما أوصى بأن يرتدي المواطنين أقنعة الوجه عندما يكونون في أماكن مزدحمة، حيث أن إجراءات السلامة ستقلل من مخاطر الأعراض الشديدة أو الوفاة، على الرغم من أنها قد لا توفر الحماية الكاملة من العدوى.