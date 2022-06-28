https://arabic.sputniknews.com/20220628/إعلام-العثور-على-جثث-46-شخصا-داخل-شاحنة-في-تكساس-1064325084.html
إعلام: العثور على جثث 46 شخصا داخل شاحنة في تكساس
إعلام: العثور على جثث 46 شخصا داخل شاحنة في تكساس
ذكرت وسائل إعلام أمريكية الاثنين، نقلا عن مصدر مقرب من التحقيق، أنه تم العثور على ما لا يقل عن 42 شخصا موتى في شاحنة في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T01:42+0000
2022-06-28T01:42+0000
2022-06-28T01:43+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت قناة "دبليو.أو.إيه.آي" التلفزيونية في سان أنطونيو، إن هؤلاء كانوا مهاجرين، وإن الشرطة تحقق في الأمر.وقالت قناة "كيه.إس.إيه.تي" التلفزيونية، إنه تم العثور على الشاحنة بجوار خطوط للسكك الحديد في حي ساوث وست سايد بالمدينة.ولم ترد شرطة سان أنطونيو على الفور على طلب للتعليق.وقالت قناة "أي بي سي نيوز"، أن تم العثور على ما لا يقل عن 46 شخصا ميتين داخل الشاحنة ومقطورة في ساوث ويست سايد، فيما نُقل 16 آخرون إلى مستشفيات المنطقة في ظروف متفاوتة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: العثور على جثث 46 شخصا داخل شاحنة في تكساس
01:42 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 01:43 GMT 28.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
ذكرت وسائل إعلام أمريكية الاثنين، نقلا عن مصدر مقرب من التحقيق، أنه تم العثور على ما لا يقل عن 42 شخصا موتى في شاحنة في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.
وقالت قناة "دبليو.أو.إيه.آي" التلفزيونية في سان أنطونيو، إن هؤلاء كانوا مهاجرين، وإن الشرطة تحقق في الأمر.
وقالت قناة "كيه.إس.إيه.تي" التلفزيونية، إنه تم العثور على الشاحنة بجوار خطوط للسكك الحديد في حي ساوث وست سايد بالمدينة.
ولم ترد شرطة سان أنطونيو على الفور على طلب للتعليق.
وقالت قناة
"أي بي سي نيوز"، أن تم العثور على ما لا يقل عن 46 شخصا ميتين داخل الشاحنة ومقطورة في ساوث ويست سايد، فيما نُقل 16 آخرون إلى مستشفيات المنطقة في ظروف متفاوتة.