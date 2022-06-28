عربي
إعلام: العثور على جثث 46 شخصا داخل شاحنة في تكساس
https://arabic.sputniknews.com/20220628/إعلام-العثور-على-جثث-46-شخصا-داخل-شاحنة-في-تكساس-1064325084.html
إعلام: العثور على جثث 46 شخصا داخل شاحنة في تكساس
إعلام: العثور على جثث 46 شخصا داخل شاحنة في تكساس
ذكرت وسائل إعلام أمريكية الاثنين، نقلا عن مصدر مقرب من التحقيق، أنه تم العثور على ما لا يقل عن 42 شخصا موتى في شاحنة في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T01:42+0000
2022-06-28T01:43+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
وقالت قناة "دبليو.أو.إيه.آي" التلفزيونية في سان أنطونيو، إن هؤلاء كانوا مهاجرين، وإن الشرطة تحقق في الأمر.وقالت قناة "كيه.إس.إيه.تي" التلفزيونية، إنه تم العثور على الشاحنة بجوار خطوط للسكك الحديد في حي ساوث وست سايد بالمدينة.ولم ترد شرطة سان أنطونيو على الفور على طلب للتعليق.وقالت قناة "أي بي سي نيوز"، أن تم العثور على ما لا يقل عن 46 شخصا ميتين داخل الشاحنة ومقطورة في ساوث ويست سايد، فيما نُقل 16 آخرون إلى مستشفيات المنطقة في ظروف متفاوتة.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: العثور على جثث 46 شخصا داخل شاحنة في تكساس

01:42 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 01:43 GMT 28.06.2022)
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
يتبع
ذكرت وسائل إعلام أمريكية الاثنين، نقلا عن مصدر مقرب من التحقيق، أنه تم العثور على ما لا يقل عن 42 شخصا موتى في شاحنة في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.
وقالت قناة "دبليو.أو.إيه.آي" التلفزيونية في سان أنطونيو، إن هؤلاء كانوا مهاجرين، وإن الشرطة تحقق في الأمر.
وقالت قناة "كيه.إس.إيه.تي" التلفزيونية، إنه تم العثور على الشاحنة بجوار خطوط للسكك الحديد في حي ساوث وست سايد بالمدينة.
ولم ترد شرطة سان أنطونيو على الفور على طلب للتعليق.
وقالت قناة "أي بي سي نيوز"، أن تم العثور على ما لا يقل عن 46 شخصا ميتين داخل الشاحنة ومقطورة في ساوث ويست سايد، فيما نُقل 16 آخرون إلى مستشفيات المنطقة في ظروف متفاوتة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала