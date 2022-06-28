https://arabic.sputniknews.com/20220628/إيران-التقدم-في-مجال-التخصيب-وأجهزة-الطرد-يمكن-التراجع-عنه-بشرط-1064345124.html

إيران: التقدم في مجال التخصيب وأجهزة الطرد "يمكن التراجع عنه" بشرط

إيران: التقدم في مجال التخصيب وأجهزة الطرد "يمكن التراجع عنه" بشرط

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن التقدم في مجال التخصيب النووي الإيراني وأجهزة الطرد المركزي "يمكن التراجع عنه". 28.06.2022, سبوتنيك عربي

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2022-06-28T10:10+0000

العالم

أخبار إيران

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وربط زاده، في تصريحات لشبكة CNN، التراجع عن تلك الخطوات التصعيدية بشرط التوصل إلى اتفاق مع القوى العالمية.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، عقد "محادثات غير مباشرة" مع الجانب الإيراني في العاصمة القطرية، الأسبوع الجاري.ونقلت شبكة "سي.إن.إن" عن متحدث باسم الوزارة، مساء الاثنين، قوله إن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، سيلتقي وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في الدوحة.وأضاف المتحدث: "نحن ممتنون لشركائنا في الاتحاد الأوروبي، الذين يواصلون نقل الرسائل ويعملون على دفع هذه المفاوضات إلى الأمام".وتابع: "نحن على استعداد لإبرام وتنفيذ الاتفاق الذي تفاوضنا عليه في فيينا على الفور من أجل العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015) ولكن من أجل ذلك، يتعين على إيران أن تقرر التخلي عن مطالبها الإضافية التي تتجاوز الاتفاق".وستركز المحادثات على "القضايا العالقة" المتعلقة بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.وأعلنت إيران في وقت سابق، اختيار قطر لإجراء المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018.

https://arabic.sputniknews.com/20220628/قبيل-انطلاق-المفاوضات-النووية-المبعوث-الأمريكي-الخاص-لشؤون-إيران-يلتقي-وزير-الخارجية-القطري-1064330928.html

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