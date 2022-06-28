https://arabic.sputniknews.com/20220628/إيران-تعزي-الأردن-في-مصرع-وإصابة-العشرات-جراء-تسرب-غاز-سام-بميناء-العقبة-1064375583.html
إيران تعزي الأردن في مصرع وإصابة العشرات جراء تسرب غاز سام بميناء العقبة
إيران تعزي الأردن في مصرع وإصابة العشرات جراء تسرب غاز سام بميناء العقبة
أعربت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن تعازيها للأردن في حادث تسرب غاز سام في ميناء العقبة أدى إلى مصرع 13 شخصا وإصابة أكثر من 250 آخرين. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T16:36+0000
2022-06-28T16:36+0000
2022-06-28T16:36+0000
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طهران- سبوتنيك. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان، "إيران تعرب عن تعازيها للحكومة الأردنية والشعب الأردني، ولا سيما أسر الضحايا، إثر الحادث الذي وقع في ميناء العقبة الأردني، والذي أودى بحياة وجرح عدد من الأردنيين وبعض الرعايا الأجانب، داعياً بالشفاء العاجل للمصابين".ولقي 13 شخصاً مصرعهم، وأصيب أكثر من 250 آخرين جراء تسرب غاز الكلورين في ميناء العقبة الأردني، بعد سقوط وانفجار صهريج يحتوي على هذه المادة.وبعد وقوع الحادث توجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إلى مدينة العقبة للوقوف على تداعيات الحادث، وتعاملت الأجهزة المعنية مع حادث التسرب وعزلت المنطقة المتأثرة من خلال فرض طوق بمسافة 500 متر، وإخلاء الشاطئ الجنوبي من المتواجدين، وتم فتح المستشفى الميداني وإسعاف الحالات المتأثرة، وجرى إرسال 4 طائرات إخلاء من قبل القوات المسلحة - الجيش العربي، لتكون على أُهبة الاستعداد لإخلاء آية إصابات خطيرة.كما أعلنت الحكومة الأردنية تشكيل فريق تحقيق في الحادث، برئاسة وزير الداخلية.وتحتفظ إيران والأردن بعلاقات رسمية بحتة على مدار السنوات الماضية، لا تبرح مرحلة التمثيل الدبلوماسي المتبادل والتنسيق القائم على المصالح الثنائية المشتركة.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/الأردن--ولي-العهد-يصل-العقبة-لبحث-ملابسات-الحادث-1064357234.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار الأردن, العالم
إيران تعزي الأردن في مصرع وإصابة العشرات جراء تسرب غاز سام بميناء العقبة
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أعربت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن تعازيها للأردن في حادث تسرب غاز سام في ميناء العقبة أدى إلى مصرع 13 شخصا وإصابة أكثر من 250 آخرين.
طهران- سبوتنيك. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان، "إيران تعرب عن تعازيها للحكومة الأردنية والشعب الأردني، ولا سيما أسر الضحايا، إثر الحادث الذي وقع في ميناء العقبة الأردني، والذي أودى بحياة وجرح عدد من الأردنيين وبعض الرعايا الأجانب، داعياً بالشفاء العاجل للمصابين".
ولقي 13 شخصاً مصرعهم، وأصيب أكثر من 250 آخرين جراء تسرب غاز الكلورين في ميناء العقبة الأردني، بعد سقوط وانفجار صهريج يحتوي على هذه المادة.
وبعد وقوع الحادث توجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إلى مدينة العقبة للوقوف على تداعيات الحادث، وتعاملت الأجهزة المعنية
مع حادث التسرب وعزلت المنطقة المتأثرة من خلال فرض طوق بمسافة 500 متر، وإخلاء الشاطئ الجنوبي من المتواجدين، وتم فتح المستشفى الميداني وإسعاف الحالات المتأثرة، وجرى إرسال 4 طائرات إخلاء من قبل القوات المسلحة - الجيش العربي، لتكون على أُهبة الاستعداد لإخلاء آية إصابات خطيرة.
كما أعلنت الحكومة الأردنية تشكيل فريق تحقيق في الحادث
، برئاسة وزير الداخلية.
وتحتفظ إيران والأردن بعلاقات رسمية بحتة على مدار السنوات الماضية، لا تبرح مرحلة التمثيل الدبلوماسي المتبادل والتنسيق القائم على المصالح الثنائية المشتركة.