https://arabic.sputniknews.com/20220628/إيلون-ماسك-يصل-إلى-100-مليون-متابع-على-تويتر-ويختفي-من-منصة-التغريدات-1064362899.html

إيلون ماسك يصل إلى 100 مليون متابع على "تويتر" ويختفي من منصة التغريدات

إيلون ماسك يصل إلى 100 مليون متابع على "تويتر" ويختفي من منصة التغريدات

تجاوز الملياردير، إيلون ماسك، 100 مليون متابع عبر حسابه على موقع "تويتر"، ليصبح المستخدم السادس على منصة التغريدات الذي يصل إلى عدد المتابعين المكون من 9... 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T13:33+0000

2022-06-28T13:33+0000

2022-06-28T13:33+0000

إيلون ماسك

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وحقق ماسك علامة فارقة في وقت ما بين 26 و27 يونيو/ حزيران الجاري، عندما اكتسب أكثر من 150 ألف متابع بين اليومين.وحتى كتابة هذه السطور، أصبح لدى "أغنى رجل فب العالم" 100،059،886 متابع على منصة "تويتر"، التي يخطط لشرائها وإجراء تحديثات جذرية بها بمبلغ 44 مليار دولار أمريكي.ومن المعروف لمتابعي إيلون ماسك أنه دائم التواجد على "تويتر"، وكثير التواصل مع متابعيه لمناقشة العديد من الأمور، ولكن من الغريب أنه لم يغرد قرابة أسبوع بعد وصوله إلى 100 مليون متابع.وكانت آخر تغريدة لإيلون ماسك في 21 يونيو، والتي تظهر سعرا للغاز بسعر 7.11 دولار في متجر "7-Eleven".لكن أشار موقع "سنوبس" إلى أن الصورة في الواقع يعود تاريخها إلى مارس/ آذار 2021، وتُظهر تسعيرا اختباريا للترويج لافتتاح متجر جديد، بدلا من أن تكون انعكاسا لارتفاع أسعار الغاز في عام 2022.وفي يوم 20 يونيو، كتب إيلون ماسك سلسلة من التغريدات، التي تتناول عشقه لتناول الجبن.

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إيلون ماسك, تويتر, مجتمع, منوعات