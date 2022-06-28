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ارتفاع أسعار النفط بعد تعهد مجموعة السبع بعقوبات جديدة على روسيا
ارتفاع أسعار النفط بعد تعهد مجموعة السبع بعقوبات جديدة على روسيا
صعدت أسعار النفط بدولارين للبرميل، أمس الاثنين، إذ ألقت احتمالات لمزيد من الشح في الإمدادات بظلالها على السوق بينما وعدت مجموعة الدول السبع الكبرى بتشديد... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T03:48+0000
2022-06-28T03:48+0000
أسعار النفط اليوم
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وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.97 دولار، أو 1.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 115.9 دولار للبرميل.في حين أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1.95 دولار، أو 1.8 بالمئة، إلى 109.57 دولار للبرميل.وتعهدت مجموعة السبع بالوقوف مع أوكرانيا "إلى المدى الذي يتطلبه الأمر". مقترحة وضع سقف لسعر النفط الروسي في إطار عقوبات جديدة للتأثير على مالية روسيا.وأغلق الخامان القياسيان منخفضين لثاني أسبوع على التوالي نهاية الأسبوع الماضي، بينما عززت زيادات في أسعار الفائدة في اقتصادات كبرى الدولار وأذكت مخاوف من ركود عالمي.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/وزير-الطاقة-الإماراتي-ملتزمون-بسقف-الإنتاج-المرجعي-لاتفاقية-أوبك-1064321917.html
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أسعار النفط اليوم

ارتفاع أسعار النفط بعد تعهد مجموعة السبع بعقوبات جديدة على روسيا

03:48 GMT 28.06.2022
© AP Photo / Eric Gayمؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Eric Gay
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صعدت أسعار النفط بدولارين للبرميل، أمس الاثنين، إذ ألقت احتمالات لمزيد من الشح في الإمدادات بظلالها على السوق بينما وعدت مجموعة الدول السبع الكبرى بتشديد الخناق على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.97 دولار، أو 1.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 115.9 دولار للبرميل.
في حين أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1.95 دولار، أو 1.8 بالمئة، إلى 109.57 دولار للبرميل.
وتعهدت مجموعة السبع بالوقوف مع أوكرانيا "إلى المدى الذي يتطلبه الأمر". مقترحة وضع سقف لسعر النفط الروسي في إطار عقوبات جديدة للتأثير على مالية روسيا.
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
وزير الطاقة الإماراتي: ملتزمون بسقف الإنتاج المرجعي لاتفاقية "أوبك+"
أمس, 20:59 GMT
وأغلق الخامان القياسيان منخفضين لثاني أسبوع على التوالي نهاية الأسبوع الماضي، بينما عززت زيادات في أسعار الفائدة في اقتصادات كبرى الدولار وأذكت مخاوف من ركود عالمي.
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