https://arabic.sputniknews.com/20220628/ارتفاع-قتلى-قطار-ميزوري-الأمريكية-إلى-3-أشخاص-وإصابة-أزيد-من-50-آخرين--1064325504.html

ارتفاع قتلى قطار ميزوري الأمريكية إلى 3 أشخاص وإصابة أزيد من 50 آخرين

ارتفاع قتلى قطار ميزوري الأمريكية إلى 3 أشخاص وإصابة أزيد من 50 آخرين

أفادت السلطات الأمريكية بأن قطارا تابعا لشركة أمتراك يقل مئات الركاب خرج عن مساره في شمال ولاية ميزوري الأمريكية، أمس الاثنين، بعد أن اصطدم بشاحنة عند معبر،... 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T02:50+0000

2022-06-28T02:50+0000

2022-06-28T02:50+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

خروج قطار عن مساره

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وقالت الشركة، في بيان، إن القطار، الذي كان يقل حوالي 243 راكبا ونحو عشرة من أفراد الطاقم، اصطدم بالشاحنة عند معبر بالقرب من ميندون بولاية ميزوري على الساعة 1:42 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:42 بتوقيت غرينتش)، أثناء توجهه شرقا من لوس أنجليس إلى شيكاغو، مضيفة أن ثماني عربات وقاطرتين خرجت عن المسار.وأضاف أنه "تم نقل جميع ركاب القطار الجرحى وغير المصابين من مكان الحادث".وتقع ميندون في منطقة ريفية على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال شرقي مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري.

https://arabic.sputniknews.com/20220627/خروج-قطار-عن-مساره-في-ميزوري-الأمريكية-ووقوع-ضحايا-وإصابة-أكثر-من-50-شخصا-1064324208.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, خروج قطار عن مساره