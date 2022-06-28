https://arabic.sputniknews.com/20220628/ارتفاع-قتلى-قطار-ميزوري-الأمريكية-إلى-3-أشخاص-وإصابة-أزيد-من-50-آخرين--1064325504.html
ارتفاع قتلى قطار ميزوري الأمريكية إلى 3 أشخاص وإصابة أزيد من 50 آخرين
ارتفاع قتلى قطار ميزوري الأمريكية إلى 3 أشخاص وإصابة أزيد من 50 آخرين
أفادت السلطات الأمريكية بأن قطارا تابعا لشركة أمتراك يقل مئات الركاب خرج عن مساره في شمال ولاية ميزوري الأمريكية، أمس الاثنين، بعد أن اصطدم بشاحنة عند معبر،... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T02:50+0000
2022-06-28T02:50+0000
2022-06-28T02:50+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
خروج قطار عن مساره
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وقالت الشركة، في بيان، إن القطار، الذي كان يقل حوالي 243 راكبا ونحو عشرة من أفراد الطاقم، اصطدم بالشاحنة عند معبر بالقرب من ميندون بولاية ميزوري على الساعة 1:42 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:42 بتوقيت غرينتش)، أثناء توجهه شرقا من لوس أنجليس إلى شيكاغو، مضيفة أن ثماني عربات وقاطرتين خرجت عن المسار.وأضاف أنه "تم نقل جميع ركاب القطار الجرحى وغير المصابين من مكان الحادث".وتقع ميندون في منطقة ريفية على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال شرقي مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/خروج-قطار-عن-مساره-في-ميزوري-الأمريكية-ووقوع-ضحايا-وإصابة-أكثر-من-50-شخصا-1064324208.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, خروج قطار عن مساره
ارتفاع قتلى قطار ميزوري الأمريكية إلى 3 أشخاص وإصابة أزيد من 50 آخرين
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أفادت السلطات الأمريكية بأن قطارا تابعا لشركة أمتراك يقل مئات الركاب خرج عن مساره في شمال ولاية ميزوري الأمريكية، أمس الاثنين، بعد أن اصطدم بشاحنة عند معبر، مما أسفر عن مقتل شخصين على متنه وشخص في الشاحنة وإصابة أزيد من 50 آخرين.
وقالت الشركة، في بيان، إن القطار، الذي كان يقل حوالي 243 راكبا ونحو عشرة من أفراد الطاقم، اصطدم بالشاحنة عند معبر بالقرب من ميندون بولاية ميزوري
على الساعة 1:42 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:42 بتوقيت غرينتش)، أثناء توجهه شرقا من لوس أنجليس إلى شيكاغو، مضيفة أن ثماني عربات وقاطرتين خرجت عن المسار.
وأكد المتحدث باسم دورية الطرق السريعة في ميزوري، جاستن دان، في مؤتمر صحفي، مقتل ثلاثة أشخاص، مشيرا إلى أن الاصطدام وقع عند معبر غير خاضع للرقابة، بدون إشارات.
وأضاف أنه "تم نقل جميع ركاب القطار الجرحى وغير المصابين من مكان الحادث".
وتقع ميندون في منطقة ريفية على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال شرقي مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري.