https://arabic.sputniknews.com/20220628/اشتية-يطالب-بحذف-منظمة-التحرير-الفلسطينية-من-قائمة-الإرهاب-الأمريكية-1064384344.html
اشتية يطالب بحذف منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب الأمريكية
اشتية يطالب بحذف منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب الأمريكية
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بحذف منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب الأمريكية واعتبارها شريكا في السلام. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T21:28+0000
2022-06-28T21:28+0000
2022-06-28T21:28+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء هذا خلال استقباله وفد من الكونغرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال اشتية إنه من الضروري الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 للحفاظ على حل الدولتين، وإعادة فتح قنصلية الولايات المتحدة في القدس ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.وأكد اشتية على أهمية ممارسة ضغوط أمريكية لوقف كافة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والمسجد الأقصى.وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الموقعة معها واحترامها.وأضاف: "نحن نعيش تحت احتلال عسكري مباشر، وإسرائيل تسيطر على كافة مناحي الحياة، ويجب أن ينتهي هذا الاحتلال".
https://arabic.sputniknews.com/20220620/أشتية-على-العالم-تذكر-حقوق-الفلسطينيين-في-الغاز-1063901833.html
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أخبار فلسطين اليوم
اشتية يطالب بحذف منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب الأمريكية
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طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بحذف منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب الأمريكية واعتبارها شريكا في السلام.
جاء هذا خلال استقباله وفد من الكونغرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وقال اشتية إنه من الضروري الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 للحفاظ على حل الدولتين، وإعادة فتح قنصلية الولايات المتحدة في القدس ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية
في واشنطن.
وأكد اشتية على أهمية ممارسة ضغوط أمريكية لوقف كافة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والمسجد الأقصى.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الموقعة معها واحترامها.
وأضاف: "نحن نعيش تحت احتلال عسكري مباشر، وإسرائيل تسيطر على كافة مناحي الحياة، ويجب أن ينتهي هذا الاحتلال".