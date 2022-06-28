https://arabic.sputniknews.com/20220628/الأردن--ولي-العهد-يصل-العقبة-لبحث-ملابسات-الحادث-1064357234.html
الأردن .. ولي العهد يصل العقبة لبحث ملابسات الحادث
الأردن .. ولي العهد يصل العقبة لبحث ملابسات الحادث
أفادت مصادر إعلامية أردنية عن وصول ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، اليوم الثلاثاء، إلى موقع حادثة العقبة على خلفية تسرّب غاز سام من صهريج في أحد موانئها. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T12:24+0000
2022-06-28T12:24+0000
2022-06-28T12:24+0000
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العالم العربي, ولي عهد الأردن
الأردن .. ولي العهد يصل العقبة لبحث ملابسات الحادث
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أفادت مصادر إعلامية أردنية عن وصول ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، اليوم الثلاثاء، إلى موقع حادثة العقبة على خلفية تسرّب غاز سام من صهريج في أحد موانئها.