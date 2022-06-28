عربي
الأردن .. ولي العهد يصل العقبة لبحث ملابسات الحادث
https://arabic.sputniknews.com/20220628/الأردن--ولي-العهد-يصل-العقبة-لبحث-ملابسات-الحادث-1064357234.html
الأردن .. ولي العهد يصل العقبة لبحث ملابسات الحادث
الأردن .. ولي العهد يصل العقبة لبحث ملابسات الحادث
أفادت مصادر إعلامية أردنية عن وصول ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، اليوم الثلاثاء، إلى موقع حادثة العقبة على خلفية تسرّب غاز سام من صهريج في أحد موانئها. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T12:24+0000
2022-06-28T12:24+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, ولي عهد الأردن

الأردن .. ولي العهد يصل العقبة لبحث ملابسات الحادث

12:24 GMT 28.06.2022
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أفادت مصادر إعلامية أردنية عن وصول ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، اليوم الثلاثاء، إلى موقع حادثة العقبة على خلفية تسرّب غاز سام من صهريج في أحد موانئها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала