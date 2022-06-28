https://arabic.sputniknews.com/20220628/الأمم-المتحدة-تكشف-عدد-القتلى-المدنيين-في-سوريا-منذ-عام-2011-1064345915.html
الأمم المتحدة تكشف عدد القتلى المدنيين في سوريا منذ عام 2011
الأمم المتحدة تكشف عدد القتلى المدنيين في سوريا منذ عام 2011
كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن 306887 مدنيا قتلوا في سوريا خلال الصراع الدائر منذ مارس/آذار 2011. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T10:23+0000
2022-06-28T10:23+0000
2022-06-28T10:23+0000
العالم
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قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن 306887 مدنيا قتلوا في سوريا خلال الصراع منذ مارس آذار 2011 فيما قال إنه أعلى تقدير حتى الآن.وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إن هذا التحليل سيعطي "إحساسا أوضح بحدة وحجم الصراع".وشملت الحصيلة أولئك الذين قتلوا نتيجة الحرب وليس من ماتوا بسبب نقص الرعاية الصحية أو الحصول على الطعام أو المياه النظيفة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الأمم المتحدة تكشف عدد القتلى المدنيين في سوريا منذ عام 2011
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كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن 306887 مدنيا قتلوا في سوريا خلال الصراع الدائر منذ مارس/آذار 2011.
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن 306887 مدنيا قتلوا في سوريا خلال الصراع منذ مارس آذار 2011 فيما قال إنه أعلى تقدير حتى الآن.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إن هذا التحليل سيعطي "إحساسا أوضح بحدة وحجم الصراع".
وشملت الحصيلة أولئك الذين قتلوا نتيجة الحرب
وليس من ماتوا بسبب نقص الرعاية الصحية أو الحصول على الطعام أو المياه النظيفة.