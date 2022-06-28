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الأمم المتحدة تكشف عدد القتلى المدنيين في سوريا منذ عام 2011
الأمم المتحدة تكشف عدد القتلى المدنيين في سوريا منذ عام 2011
كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن 306887 مدنيا قتلوا في سوريا خلال الصراع الدائر منذ مارس/آذار 2011. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T10:23+0000
2022-06-28T10:23+0000
العالم
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قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن 306887 مدنيا قتلوا في سوريا خلال الصراع منذ مارس آذار 2011 فيما قال إنه أعلى تقدير حتى الآن.وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إن هذا التحليل سيعطي "إحساسا أوضح بحدة وحجم الصراع".وشملت الحصيلة أولئك الذين قتلوا نتيجة الحرب وليس من ماتوا بسبب نقص الرعاية الصحية أو الحصول على الطعام أو المياه النظيفة.
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الأمم المتحدة تكشف عدد القتلى المدنيين في سوريا منذ عام 2011

10:23 GMT 28.06.2022
© AFP 2022 / George Ourfalianشبان سوريون يمارسون رياضة الـ "باركور" في مدينة حلب، سوريا 7 أبريل/ نيسان 2018
شبان سوريون يمارسون رياضة الـ باركور في مدينة حلب، سوريا 7 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / George Ourfalian
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كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن 306887 مدنيا قتلوا في سوريا خلال الصراع الدائر منذ مارس/آذار 2011.
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن 306887 مدنيا قتلوا في سوريا خلال الصراع منذ مارس آذار 2011 فيما قال إنه أعلى تقدير حتى الآن.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إن هذا التحليل سيعطي "إحساسا أوضح بحدة وحجم الصراع".
وشملت الحصيلة أولئك الذين قتلوا نتيجة الحرب وليس من ماتوا بسبب نقص الرعاية الصحية أو الحصول على الطعام أو المياه النظيفة.
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