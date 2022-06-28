https://arabic.sputniknews.com/20220628/الأمم-المتحدة-تنتقد-استخدام-المغرب-وإسبانيا-لـ-القوة-المفرطة-مع-المهاجرين-1064379141.html
الأمم المتحدة تنتقد استخدام المغرب وإسبانيا لـ "القوة المفرطة" مع المهاجرين
الأمم المتحدة تنتقد استخدام المغرب وإسبانيا لـ "القوة المفرطة" مع المهاجرين
انتقدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، ما وصفته بـ "القوة المفرطة" من قبل السلطات على الحدود بين المغرب وإسبانيا، مطالبة بتحقيق في وفاة 23 شخصا عندما اجتاح... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T18:02+0000
2022-06-28T18:02+0000
2022-06-28T18:02+0000
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين، بحسب "فرانس برس".وقال ستيفان دوجاريك: "شاهدنا الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات، وما هو ما يحتاج للخضوع للتحقيق، لأنه أمر غير مقبول".وأضاف: "الأشخاص المتنقلون يتمتعون بحقوق الإنسان وهم بحاجة للاحترام ونرى أنهم جميعا في كثير من الأحيان لا تتم معاملتهم باحترام. شاهدنا هذا على جانبي الحدود".وفي وقت سابق اليوم، دعت متحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق في المأساة.وبناء على طلب كينيا، سيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا مغلقا بشأن الحادث المأساوي يوم الأربعاء.وحاول نحو 2000 مهاجر أفريقي العبور جيب مليلية الخاضع لسيطرة إسبانيا انطلاقا من المغرب عندما اندلعت أعمال العنف يوم الجمعة.أعلن مسؤولون مغاربة أن حصيلة قتلى المهاجرين الأفارقة الذين حاولوا اقتحام جيب مليلية بلغ 23 قتيلا.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/مصرع-18-مهاجرا-أثناء-محاولتهم-اقتحام-سياج-جيب-مليلة-الإسباني-انطلاقا-من-المغرب-1064173479.html
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار المغرب اليوم, إسبانيا
الأمم المتحدة تنتقد استخدام المغرب وإسبانيا لـ "القوة المفرطة" مع المهاجرين
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انتقدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، ما وصفته بـ "القوة المفرطة" من قبل السلطات على الحدود بين المغرب وإسبانيا، مطالبة بتحقيق في وفاة 23 شخصا عندما اجتاح مهاجرون الحدود.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة
للصحفيين، بحسب "فرانس برس".
وقال ستيفان دوجاريك: "شاهدنا الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات، وما هو ما يحتاج للخضوع للتحقيق، لأنه أمر غير مقبول".
وأضاف: "الأشخاص المتنقلون يتمتعون بحقوق الإنسان وهم بحاجة للاحترام ونرى أنهم جميعا في كثير من الأحيان لا تتم معاملتهم باحترام. شاهدنا هذا على جانبي الحدود".
وفي وقت سابق اليوم، دعت متحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق في المأساة.
وبناء على طلب كينيا، سيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا مغلقا بشأن الحادث المأساوي
يوم الأربعاء.
وحاول نحو 2000 مهاجر أفريقي العبور جيب مليلية الخاضع لسيطرة إسبانيا انطلاقا من المغرب عندما اندلعت أعمال العنف يوم الجمعة.
أعلن مسؤولون مغاربة أن حصيلة قتلى المهاجرين الأفارقة الذين حاولوا اقتحام جيب مليلية بلغ 23 قتيلا.