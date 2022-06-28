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البيت الأبيض: بايدن يلتقي أردوغان لمناقشة أمن الناتو
البيت الأبيض: بايدن يلتقي أردوغان لمناقشة أمن الناتو
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقيان اليوم الأربعاء لمناقشة الأمن الجماعي لحلف شمال الأطلسي والقضايا الثنائية. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T23:48+0000
2022-06-28T23:48+0000
أخبار تركيا اليوم
الناتو
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واشنطن - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض الثلاثاء في بيان صحفي: "في وقت لاحق، سيلتقي الرئيس بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة الدفاع والأمن الجماعيين للحلف ومجموعة من القضايا المهمة للعلاقات الثنائية".وفي وقت سابق، الثلاثاء، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".من جانبها، أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن سياسات "الناتو" تهدف إلى إحداث المواجهة.وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن عملية التوسع الإضافي للكتلة (الناتو) لن تجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا.قالت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، إن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع "الناتو"، ولكن على قدم المساواة، مشددة على ضرورة تخلي الغرب عن سياسة عسكرة القارة.
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أخبار تركيا اليوم, الناتو

البيت الأبيض: بايدن يلتقي أردوغان لمناقشة أمن الناتو

23:48 GMT 28.06.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، مخاطبا الصحفيين على هامش القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، مخاطبا الصحفيين على هامش القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقيان اليوم الأربعاء لمناقشة الأمن الجماعي لحلف شمال الأطلسي والقضايا الثنائية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض الثلاثاء في بيان صحفي: "في وقت لاحق، سيلتقي الرئيس بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة الدفاع والأمن الجماعيين للحلف ومجموعة من القضايا المهمة للعلاقات الثنائية".
وفي وقت سابق، الثلاثاء، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".
من جانبها، أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن سياسات "الناتو" تهدف إلى إحداث المواجهة.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن عملية التوسع الإضافي للكتلة (الناتو) لن تجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا.
قالت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، إن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع "الناتو"، ولكن على قدم المساواة، مشددة على ضرورة تخلي الغرب عن سياسة عسكرة القارة.
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