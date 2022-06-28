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https://arabic.sputniknews.com/20220628/الجيش-الإثيوبي-ينفى-علاقته-بقتل-جنود-سودانيين-ويؤكد-لا-أساس-لها-من-الصحة--1064365717.html
الجيش الإثيوبي ينفى علاقته بقتل جنود سودانيين ويؤكد: لا أساس لها من الصحة
الجيش الإثيوبي ينفى علاقته بقتل جنود سودانيين ويؤكد: لا أساس لها من الصحة
نفى الجيش الإثيوبي، اتهامات نظيره السوداني بإعدام جنود تابعين لها، مؤكدا على أن هذه اتهامات "لا أساس لها من الصحة". 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T14:22+0000
2022-06-28T14:22+0000
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وقال مسؤول العلاقات العامة بقوات الدفاع الإثيوبية العقيد جيتنت أدان، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن "حقيقة الأحداث على الحدود التي نقلها الجانب السوداني لم تكن دقيقة"، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.وأشار المسؤول في الجيش الإثيوبي إلى أن "وحدة من الجيش السوداني، بالتعاون مع عناصر من جبهة تحرير تغراي توغلت داخل الحدود الإثيوبية وهاجموا السكان المحليين والمليشيات".ولفت أدان إلى أن "الجيش الإثيوبي لم يكن موجودا بموقع الحادث الذي يتحدث عنه السودان"، مؤكدا على أن "الانضباط القوي هو مظهر من مظاهر قوة الدفاع الإثيوبي".وشدد مسؤول العلاقات العامة بقوات الدفاع الإثيوبية على أن "الخطوة التي أقدم عليها السودان تمت بطريقة لا تتناسب مع الصداقة التاريخية بين البلدين خاصة وأن القوات المسلحة السودانية ظلت تثير مضايقات لإثيوبيا في أوقات مختلفة".وأعلن الجيش السوداني في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران مقتل شخص وفقد ما لا يقل عن 7 جنود، إثر اشتباكات وقعت على الحدود مع إثيوبيا.وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن "التآمر الذي يحدث على حدود بلاده وما يُخطط له خلال الأيام المقبلة، يخرج من مشكاة واحدة".وأضاف العميد الطاهر أبو هاجة في تعميم صحفي تعليقا علي إعدام الجيش الإثيوبي لسبعة جنود وأحد المواطنين السودانيين، إن ما يخطط له هناك (على الحدود) يرتبط بمخططات في الخرطوم مصدرها واحد، حسبما نقلت وكالة "سونا" السودانية.وتابع المسؤول العسكري، أن هدف "هذه المؤامرات" هو زعزعة الأمن القومي للبلاد واستقرارها، مؤكدا أن هذه التحركات مرصودة و"ستتحطم عند صخرة إرادة الأغلبية الصامتة من جماهير الشعب وتماسك المنظومة الأمنية".
https://arabic.sputniknews.com/20220628/حزب-سوداني-الجيش-الإثيوبي-قام-بعمل-جبان-تجاه-جنودنا-1064348473.html
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الجيش الإثيوبي ينفى علاقته بقتل جنود سودانيين ويؤكد: لا أساس لها من الصحة

14:22 GMT 28.06.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERASأحد أفراد القوات الخاصة في الجيش الإثيوبي في أمهرة
أحد أفراد القوات الخاصة في الجيش الإثيوبي في أمهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERAS
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نفى الجيش الإثيوبي، اتهامات نظيره السوداني بإعدام جنود تابعين لها، مؤكدا على أن هذه اتهامات "لا أساس لها من الصحة".
وقال مسؤول العلاقات العامة بقوات الدفاع الإثيوبية العقيد جيتنت أدان، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن "حقيقة الأحداث على الحدود التي نقلها الجانب السوداني لم تكن دقيقة"، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأشار المسؤول في الجيش الإثيوبي إلى أن "وحدة من الجيش السوداني، بالتعاون مع عناصر من جبهة تحرير تغراي توغلت داخل الحدود الإثيوبية وهاجموا السكان المحليين والمليشيات".
ولفت أدان إلى أن "الجيش الإثيوبي لم يكن موجودا بموقع الحادث الذي يتحدث عنه السودان"، مؤكدا على أن "الانضباط القوي هو مظهر من مظاهر قوة الدفاع الإثيوبي".
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
حزب سوداني: الجيش الإثيوبي قام بعمل جبان تجاه جنودنا
11:23 GMT
وشدد مسؤول العلاقات العامة بقوات الدفاع الإثيوبية على أن "الخطوة التي أقدم عليها السودان تمت بطريقة لا تتناسب مع الصداقة التاريخية بين البلدين خاصة وأن القوات المسلحة السودانية ظلت تثير مضايقات لإثيوبيا في أوقات مختلفة".
وأعلن الجيش السوداني في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران مقتل شخص وفقد ما لا يقل عن 7 جنود، إثر اشتباكات وقعت على الحدود مع إثيوبيا.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن "التآمر الذي يحدث على حدود بلاده وما يُخطط له خلال الأيام المقبلة، يخرج من مشكاة واحدة".
وأضاف العميد الطاهر أبو هاجة في تعميم صحفي تعليقا علي إعدام الجيش الإثيوبي لسبعة جنود وأحد المواطنين السودانيين، إن ما يخطط له هناك (على الحدود) يرتبط بمخططات في الخرطوم مصدرها واحد، حسبما نقلت وكالة "سونا" السودانية.
وتابع المسؤول العسكري، أن هدف "هذه المؤامرات" هو زعزعة الأمن القومي للبلاد واستقرارها، مؤكدا أن هذه التحركات مرصودة و"ستتحطم عند صخرة إرادة الأغلبية الصامتة من جماهير الشعب وتماسك المنظومة الأمنية".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:38 GMT
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