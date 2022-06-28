https://arabic.sputniknews.com/20220628/الجيش-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بخرق-الهدنة-الأممية-عشرات-المرات-في-جبهات-عديدة-1064374864.html

الجيش اليمني يتهم "أنصار الله" بخرق الهدنة الأممية عشرات المرات في جبهات عديدة

الجيش اليمني يتهم "أنصار الله" بخرق الهدنة الأممية عشرات المرات في جبهات عديدة

اتهمت القوات الحكومية في اليمن، اليوم الثلاثاء، جماعة "أنصار الله"، بتنفيذ خروقات لهدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، أسفرت عن مقتل وإصابة 8 من جنودها. 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T16:25+0000

2022-06-28T16:25+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر "تويتر"، إن "الحوثيين ارتكبوا، يوم أمس الاثنين، 86 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز وحجة ومأرب والجوف، في ظل التزام قوات الجيش بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية والتي تقضي بالوقف الشامل لإطلاق النار".وأضاف أن "بين الخروقات محاولتي تسلل لمجاميع مسلحة من الحوثيين باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب، وباتجاه مواقع في جبهة حَرض غرب حجّة [شمال غربي البلاد]، تم إحباطهما".وذكر أن:ووفقاً لإعلام الجيش اليمني، "واصل الحوثيون استحداث المواقع وبناء التحصينات وحشد التعزيزات البشرية والعتاد القتالي إلى مختلف جبهات القتال، بينها عربات ودبابات؛ وتركّزت في جبهات حَرض".ولم يصدر أي تعليق من "أنصار الله" بشأن اتهام القوات الحكومية للجماعة، إلا أن الطرفين يتبادلان الاتهامات بارتكاب الخروقات للهدنة الأممية منذ الإعلان عن سريانها.وفي الثاني من يونيو/حزيران الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة أطراف النزاع في اليمن على مقترح أممي لتمديد الهدنة السارية في البلد العربي، شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس/آب المقبل، وفق بنود الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220626/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-جندي-إثر-خرق-الحوثيين-الهدنة-الأممية-1064248967.html

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