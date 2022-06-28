https://arabic.sputniknews.com/20220628/الخارجية-التركية-الاجتماع-القادم-بين-تركيا-وأرمينيا-بشأن-التطبيع-سيعقد-في-1-يوليو-1064331629.html
الخارجية التركية: الاجتماع القادم بين تركيا وأرمينيا بشأن التطبيع سيعقد في 1 يوليو
الخارجية التركية: الاجتماع القادم بين تركيا وأرمينيا بشأن التطبيع سيعقد في 1 يوليو
أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع الرابع بين تركيا وأرمينيا بشأن تطبيع العلاقات سيعقد في 1 يوليو/تموز في فيينا. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T07:35+0000
2022-06-28T07:35+0000
2022-06-28T07:35+0000
العالم
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وتابع بيان الخارجية: "الاجتماع الرابع بين الممثلين الخاصين لعملية التطبيع بين تركيا وأرمينيا سيعقد في 1 يوليو 2022 في فيينا، السفير سردار كيليتش ونائب رئيس البرلمان الأرمني روبن روبينيان سيكونان حاضرين".يذكر أن مطار إسطنبول الدولي استقبل مطلع شباط/ فبراير الماضي، طائرة شركة "فلاي ون" للطيران قادمة من العاصمة الأرمينية يريفان، بعد توقف رحلات الطيران بين البلدين منذ عام 2020.وتوقفت رحلات الطيران بين تركيا وأرمينيا في عام 2020، وقرر البلدان استئناف الرحلات عقب مباحثات أجراها ممثلا أرمينيا وتركيا بموسكو في 14 يناير الماضي في أول خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين.وأعلنت أرمينيا وتركيا في نهاية عام 2021 عن تعيين ممثلين خاصين بينهما لتطبيع العلاقات.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/وزير-الخارجية-الإيراني-يكشف-عما-قاله-لنظيره-التركي-عن-إسرائيل-وتحركاتها-في-المنطقة-1064320727.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم
الخارجية التركية: الاجتماع القادم بين تركيا وأرمينيا بشأن التطبيع سيعقد في 1 يوليو
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أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع الرابع بين تركيا وأرمينيا بشأن تطبيع العلاقات سيعقد في 1 يوليو/تموز في فيينا.
وتابع بيان الخارجية: "الاجتماع الرابع بين الممثلين الخاصين لعملية التطبيع بين تركيا وأرمينيا سيعقد في 1 يوليو 2022 في فيينا، السفير سردار كيليتش ونائب رئيس البرلمان الأرمني روبن روبينيان سيكونان حاضرين".
يذكر أن مطار إسطنبول الدولي استقبل مطلع شباط/ فبراير الماضي، طائرة شركة "فلاي ون" للطيران قادمة من العاصمة الأرمينية يريفان، بعد توقف رحلات الطيران بين البلدين منذ عام 2020.
وتوقفت رحلات الطيران بين تركيا وأرمينيا في عام 2020، وقرر البلدان استئناف الرحلات عقب مباحثات أجراها ممثلا أرمينيا وتركيا بموسكو في 14 يناير الماضي في أول خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وأعلنت أرمينيا وتركيا في نهاية عام 2021 عن تعيين ممثلين خاصين بينهما لتطبيع العلاقات.