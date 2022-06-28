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الداخلية الكويتية تصدر قرارا جديدا بخصوص تأشيرات دخول البلاد
الداخلية الكويتية تصدر قرارا جديدا بخصوص تأشيرات دخول البلاد
كشفت وزارة الداخلية عن قرار بوقف إصدار تأشيرات دخول البلاد بغرض الزيارات العائلية أو السياحية. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T09:20+0000
2022-06-28T09:20+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لبيان نشرته الداخلية الكويتية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت: "بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف تم إيقاف إصدار سمات الدخول (الزيارات)، (العائلية - السياحية ) اعتباراً من أمس الاثنين وحتى إشعار آخر".وأوضح بيان الوزارة الكويتية أن قرار الإيقاف يأتي بسبب العمل على إعداد آلية جديدة لإصدارها.وقال: "إيقاف إصدار سمات الزيارة يأتي نظراً لقيام قطاع شؤون الإقامة بإعداد آلية جديدة بلوائح وآلية تنظيمية وذلك لمصلحة العمل وتطويره".
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أخبار الكويت اليوم

الداخلية الكويتية تصدر قرارا جديدا بخصوص تأشيرات دخول البلاد

09:20 GMT 28.06.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATيغادر المواطنون الكويتيون المقيمون في الخارج مطار الكويت الدولي في العاصمة عند عودتهم كجزء من خطة الإعادة إلى الوطن في 19 أبريل 2020 ، وقبل نقلهم إلى الحجر الصحي الإلزامي
يغادر المواطنون الكويتيون المقيمون في الخارج مطار الكويت الدولي في العاصمة عند عودتهم كجزء من خطة الإعادة إلى الوطن في 19 أبريل 2020 ، وقبل نقلهم إلى الحجر الصحي الإلزامي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
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كشفت وزارة الداخلية عن قرار بوقف إصدار تأشيرات دخول البلاد بغرض الزيارات العائلية أو السياحية.
ووفقا لبيان نشرته الداخلية الكويتية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت: "بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف تم إيقاف إصدار سمات الدخول (الزيارات)، (العائلية - السياحية ) اعتباراً من أمس الاثنين وحتى إشعار آخر".
وأوضح بيان الوزارة الكويتية أن قرار الإيقاف يأتي بسبب العمل على إعداد آلية جديدة لإصدارها.
وقال: "إيقاف إصدار سمات الزيارة يأتي نظراً لقيام قطاع شؤون الإقامة بإعداد آلية جديدة بلوائح وآلية تنظيمية وذلك لمصلحة العمل وتطويره".
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