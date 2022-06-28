https://arabic.sputniknews.com/20220628/الداخلية-الكويتية-تصدر-قرارا-جديدا-بخصوص-تأشيرات-دخول-البلاد-1064338390.html
الداخلية الكويتية تصدر قرارا جديدا بخصوص تأشيرات دخول البلاد
الداخلية الكويتية تصدر قرارا جديدا بخصوص تأشيرات دخول البلاد
كشفت وزارة الداخلية عن قرار بوقف إصدار تأشيرات دخول البلاد بغرض الزيارات العائلية أو السياحية. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T09:20+0000
2022-06-28T09:20+0000
2022-06-28T09:20+0000
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104521/33/1045213396_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3ac99f99389920c7d35fbe42c3042692.jpg
ووفقا لبيان نشرته الداخلية الكويتية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت: "بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف تم إيقاف إصدار سمات الدخول (الزيارات)، (العائلية - السياحية ) اعتباراً من أمس الاثنين وحتى إشعار آخر".وأوضح بيان الوزارة الكويتية أن قرار الإيقاف يأتي بسبب العمل على إعداد آلية جديدة لإصدارها.وقال: "إيقاف إصدار سمات الزيارة يأتي نظراً لقيام قطاع شؤون الإقامة بإعداد آلية جديدة بلوائح وآلية تنظيمية وذلك لمصلحة العمل وتطويره".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104521/33/1045213396_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9b36c2859150883400d606d4370519a2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
الداخلية الكويتية تصدر قرارا جديدا بخصوص تأشيرات دخول البلاد
تابعنا عبر
كشفت وزارة الداخلية عن قرار بوقف إصدار تأشيرات دخول البلاد بغرض الزيارات العائلية أو السياحية.
ووفقا لبيان نشرته الداخلية الكويتية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت: "بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف تم إيقاف إصدار سمات الدخول
(الزيارات)، (العائلية - السياحية ) اعتباراً من أمس الاثنين وحتى إشعار آخر".
وأوضح بيان الوزارة الكويتية أن قرار الإيقاف يأتي بسبب العمل
على إعداد آلية جديدة لإصدارها.
وقال: "إيقاف إصدار سمات الزيارة يأتي نظراً لقيام قطاع شؤون الإقامة بإعداد آلية جديدة بلوائح وآلية تنظيمية وذلك لمصلحة العمل وتطويره".