https://arabic.sputniknews.com/20220628/الدفاع-الأوكرانية-كييف-وأنقرة-تعملان-على-بناء-مصنع-لإنتاج-الطائرات-المسيرة-بيرقدار-في-أوكرانيا-1064362444.html
الدفاع الأوكرانية: كييف وأنقرة تعملان على بناء مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة "بيرقدار" في أوكرانيا
الدفاع الأوكرانية: كييف وأنقرة تعملان على بناء مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة "بيرقدار" في أوكرانيا
قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، إن وزارتي الدفاع الأوكرانية والتركية تواصلان العمل في مشروع لبناء مصنع لإنتاج طائرات بدون طيار... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T13:31+0000
2022-06-28T13:31+0000
2022-06-28T13:31+0000
العالم
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وكتب ريزنيكوف على صفحته في موقع "فيسبوك" (شبكة اجتماعية متطرفة محظورة في روسيا الاتحادية) "تم التوصل إلى اتفاقيات من حيث المبدأ بشأن بناء مصنع مشترك لإنتاج الطائرات المسيرة "بيرقدار" في أوكرانيا. ويستمر الآن التواصل بين وزارتي الدفاع في أوكرانيا وتركيا، ونواصل العمل على تنفيذ مشروع بناء المصنع".وأشار وزير الدفاع إلى تسلم أوكرانيا ما يصل إلى 50 طائرة هجومية بدون طيار للجيش الأوكراني، ومن المقرر وصول عدد آخر في يوليو/ تموز القادم.وأعلن وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس، مطلع الشهر الجاري أن تركيا وافقت على تزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة من طراز "بيرقدار".وفي سبتمبر الماضي، وقعت وزارة الدفاع الأوكرانية والشركة التركية مذكرة بشأن بناء مركز مشترك لصيانة وتحديث الطائرات المسيرة بالقرب من كييف.وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/خبير-عسكري-أوكرانيا-تشكو-من-عمل-الطائرات-المسيرة-التركية-لأسباب-عدة-1058281374.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
الدفاع الأوكرانية: كييف وأنقرة تعملان على بناء مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة "بيرقدار" في أوكرانيا
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قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، إن وزارتي الدفاع الأوكرانية والتركية تواصلان العمل في مشروع لبناء مصنع لإنتاج طائرات بدون طيار هجومية من طراز "بيرقدار" في أوكرانيا.
وكتب ريزنيكوف على صفحته في موقع "فيسبوك" (شبكة اجتماعية متطرفة محظورة في روسيا الاتحادية) "تم التوصل إلى اتفاقيات من حيث المبدأ بشأن بناء مصنع مشترك لإنتاج الطائرات المسيرة "بيرقدار" في أوكرانيا. ويستمر الآن التواصل بين وزارتي الدفاع في أوكرانيا وتركيا، ونواصل العمل على تنفيذ مشروع بناء المصنع".
وأشار وزير الدفاع إلى تسلم أوكرانيا ما يصل إلى 50 طائرة هجومية بدون طيار للجيش الأوكراني، ومن المقرر وصول عدد آخر في يوليو/ تموز القادم.
وأعلن وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس، مطلع الشهر الجاري أن تركيا وافقت على تزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة من طراز "بيرقدار"
.
وفي سبتمبر الماضي، وقعت وزارة الدفاع الأوكرانية والشركة التركية مذكرة بشأن بناء مركز مشترك لصيانة وتحديث الطائرات المسيرة بالقرب من كييف.
وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.