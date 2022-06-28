https://arabic.sputniknews.com/20220628/الرئيس-المكسيكي-22-مواطنا-في-شاحنة-جثث-تكساس-1064359795.html
الرئيس المكسيكي: 22 مواطنا في شاحنة جثث تكساس
الرئيس المكسيكي: 22 مواطنا في شاحنة جثث تكساس
قال الرئيس المكسيكي اليوم الثلاثاء، إن 22 مواطنا من بلاده كانوا على متن شاحنة تكساس. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T12:58+0000
2022-06-28T12:58+0000
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أكد مسؤولون في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس أنه تم العثور على جثث 46 مهاجرا قتيلا داخل مقطورة مساء أمس الاثنين.ووفقا لـ بي بي سي، فإن حادثة سان أنطونيو تعتبر واحدة من أكثر حوادث تهريب البشر فتكا على طول حدود الولايات المتحدة والمكسيك.ونقلت عن تشارلز هود رئيس الإطفاء في سان أنطونيو أن فرق الطوارئ استجابت للإبلاغ في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين، وعثرت بداخل شاحنة مهجورة على ما لا يقل عن 46 قتيلاً في ضواحي سان أنطونيو بولاية تكساس.وتبعد مدينة سان أنطونيو حوالي 250 كيلومترا (150 ميلا) عن الحدود الأمريكية المكسيكية، وهي طريق عبور رئيسي لمهربي البشر، وغالبًا ما يستخدم تجار البشر الشاحنات لنقل المهاجرين غير الشرعيين بعد لقائهم في المناطق النائية بمجرد تمكنهم من العبور إلى الولايات المتحدة.مناخ سان أنطونيو حار للغاية في أشهر الصيف، حيث وصلت درجات الحرارة أمس الاثنين، هناك إلى 39.4 درجة مئوية (103 فهرنهايت)، ويشتبه في أن الضحايا على الأرجح ماتوا بسبب الإرهاق الحراري والجفاف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الرئيس المكسيكي: 22 مواطنا في شاحنة جثث تكساس
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قال الرئيس المكسيكي اليوم الثلاثاء، إن 22 مواطنا من بلاده كانوا على متن شاحنة تكساس.
أكد مسؤولون في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس أنه تم العثور على جثث 46 مهاجرا قتيلا داخل مقطورة مساء أمس الاثنين.
ووفقا لـ بي بي سي
، فإن حادثة سان أنطونيو تعتبر واحدة من أكثر حوادث تهريب البشر فتكا على طول حدود الولايات المتحدة والمكسيك.
ونقلت عن تشارلز هود رئيس الإطفاء في سان أنطونيو أن فرق الطوارئ استجابت للإبلاغ في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين، وعثرت بداخل شاحنة مهجورة على ما لا يقل عن 46 قتيلاً في ضواحي سان أنطونيو بولاية تكساس.
وتبعد مدينة سان أنطونيو حوالي 250 كيلومترا (150 ميلا) عن الحدود الأمريكية المكسيكية، وهي طريق عبور رئيسي لمهربي البشر، وغالبًا ما يستخدم تجار البشر الشاحنات لنقل المهاجرين غير الشرعيين بعد لقائهم في المناطق النائية بمجرد تمكنهم من العبور إلى الولايات المتحدة.
مناخ سان أنطونيو حار للغاية في أشهر الصيف، حيث وصلت درجات الحرارة أمس الاثنين، هناك إلى 39.4 درجة مئوية (103 فهرنهايت)، ويشتبه في أن الضحايا على الأرجح ماتوا بسبب الإرهاق الحراري والجفاف.