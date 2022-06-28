عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220628/الرئيس-المكسيكي-22-مواطنا-في-شاحنة-جثث-تكساس-1064359795.html
الرئيس المكسيكي: 22 مواطنا في شاحنة جثث تكساس
الرئيس المكسيكي: 22 مواطنا في شاحنة جثث تكساس
قال الرئيس المكسيكي اليوم الثلاثاء، إن 22 مواطنا من بلاده كانوا على متن شاحنة تكساس. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T12:58+0000
2022-06-28T12:58+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064325639_0:179:3075:1908_1920x0_80_0_0_3b59a0ec2b1cf10b6dea99e43407ec7f.jpg
أكد مسؤولون في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس أنه تم العثور على جثث 46 مهاجرا قتيلا داخل مقطورة مساء أمس الاثنين.ووفقا لـ بي بي سي، فإن حادثة سان أنطونيو تعتبر واحدة من أكثر حوادث تهريب البشر فتكا على طول حدود الولايات المتحدة والمكسيك.ونقلت عن تشارلز هود رئيس الإطفاء في سان أنطونيو أن فرق الطوارئ استجابت للإبلاغ في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين، وعثرت بداخل شاحنة مهجورة على ما لا يقل عن 46 قتيلاً في ضواحي سان أنطونيو بولاية تكساس.وتبعد مدينة سان أنطونيو حوالي 250 كيلومترا (150 ميلا) عن الحدود الأمريكية المكسيكية، وهي طريق عبور رئيسي لمهربي البشر، وغالبًا ما يستخدم تجار البشر الشاحنات لنقل المهاجرين غير الشرعيين بعد لقائهم في المناطق النائية بمجرد تمكنهم من العبور إلى الولايات المتحدة.مناخ سان أنطونيو حار للغاية في أشهر الصيف، حيث وصلت درجات الحرارة أمس الاثنين، هناك إلى 39.4 درجة مئوية (103 فهرنهايت)، ويشتبه في أن الضحايا على الأرجح ماتوا بسبب الإرهاق الحراري والجفاف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064325639_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_33ba60723840aae6b79b067f7d82f108.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

الرئيس المكسيكي: 22 مواطنا في شاحنة جثث تكساس

12:58 GMT 28.06.2022
© AFP 2022 / JORDAN VONDERHAARشاحنة عثر بها على جثث 46 لمهاجرين غير شرعيين في ولاية تكساس 28 يونيو 2022
شاحنة عثر بها على جثث 46 لمهاجرين غير شرعيين في ولاية تكساس 28 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / JORDAN VONDERHAAR
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس المكسيكي اليوم الثلاثاء، إن 22 مواطنا من بلاده كانوا على متن شاحنة تكساس.
أكد مسؤولون في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس أنه تم العثور على جثث 46 مهاجرا قتيلا داخل مقطورة مساء أمس الاثنين.
ووفقا لـ بي بي سي، فإن حادثة سان أنطونيو تعتبر واحدة من أكثر حوادث تهريب البشر فتكا على طول حدود الولايات المتحدة والمكسيك.
ونقلت عن تشارلز هود رئيس الإطفاء في سان أنطونيو أن فرق الطوارئ استجابت للإبلاغ في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين، وعثرت بداخل شاحنة مهجورة على ما لا يقل عن 46 قتيلاً في ضواحي سان أنطونيو بولاية تكساس.
وتبعد مدينة سان أنطونيو حوالي 250 كيلومترا (150 ميلا) عن الحدود الأمريكية المكسيكية، وهي طريق عبور رئيسي لمهربي البشر، وغالبًا ما يستخدم تجار البشر الشاحنات لنقل المهاجرين غير الشرعيين بعد لقائهم في المناطق النائية بمجرد تمكنهم من العبور إلى الولايات المتحدة.
مناخ سان أنطونيو حار للغاية في أشهر الصيف، حيث وصلت درجات الحرارة أمس الاثنين، هناك إلى 39.4 درجة مئوية (103 فهرنهايت)، ويشتبه في أن الضحايا على الأرجح ماتوا بسبب الإرهاق الحراري والجفاف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала