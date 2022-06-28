https://arabic.sputniknews.com/20220628/السفارة-الإيرانية-في-قطر-نرحب-بوصول-باقري-وفريق-التفاوض-المحترم-لبلدنا-إلى-الدوحة-1064331161.html
السفارة الإيرانية في قطر: نرحب بوصول باقري وفريق التفاوض المحترم لبلدنا إلى الدوحة
السفارة الإيرانية في قطر: نرحب بوصول باقري وفريق التفاوض المحترم لبلدنا إلى الدوحة
وصل كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T07:43+0000
2022-06-28T07:43+0000
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ورحبت السفارة الإيرانية في قطر، عبر حسابها على تويتر "بوصول باقري وفريق التفاوض الإيراني إلى الدوحة".وأوضحت: "دون أي تحيز أو تعبير عن تشاؤم أو تفاؤل غير واقعي، نتمنى لهم التوفيق في أداء مهمتهم المهمة في تأمين مصالح الأمة العظيمة لإيران".ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماع خاص بمفاوضات إحیاء الاتفاق النووي في العاصمة القطرية بمشارکة وفود من إيران والولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة إسنا.وأعلنت إيران في وقت سابق، اختيار قطر لإجراء المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018.ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية عن محمد مرندي مستشار الوفد الإيراني للمفاوضات النووية قوله إن بلاده اختارت قطر مكاناً للمفاوضات لأنها "بلد صديق".كما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن "مفاوضات رفع الحظر مع أمريكا ستجري بصورة غير مباشرة وفي إحدى دول الخليج خلال الأسبوع الجاري".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
السفارة الإيرانية في قطر: نرحب بوصول باقري وفريق التفاوض المحترم لبلدنا إلى الدوحة
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وصل كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة.
ورحبت السفارة الإيرانية في قطر، عبر حسابها على تويتر "بوصول باقري وفريق التفاوض الإيراني إلى الدوحة".
وأوضحت: "دون أي تحيز أو تعبير عن تشاؤم أو تفاؤل غير واقعي، نتمنى لهم التوفيق في أداء مهمتهم المهمة في تأمين مصالح الأمة العظيمة لإيران".
ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماع خاص بمفاوضات إحیاء الاتفاق النووي في العاصمة القطرية بمشارکة وفود من إيران والولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة إسنا
.
وأعلنت إيران في وقت سابق، اختيار قطر لإجراء المفاوضات النووية
غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018.
ونقلت وكالة "إسنا
" الإيرانية عن محمد مرندي مستشار الوفد الإيراني للمفاوضات النووية قوله إن بلاده اختارت قطر مكاناً للمفاوضات لأنها "بلد صديق".
كما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن "مفاوضات رفع الحظر مع أمريكا ستجري بصورة غير مباشرة وفي إحدى دول الخليج
خلال الأسبوع الجاري".