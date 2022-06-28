https://arabic.sputniknews.com/20220628/السودان-يخفض-رسوم-تسجيل-الشركات-4-1064333396.html
السودان يخفض رسوم تسجيل الشركات 4%
السودان يخفض رسوم تسجيل الشركات 4%
أعلن السودان عن تخفيض رسوم التسجيلات التجارية للشركات من 5 إلى 1%. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T08:17+0000
2022-06-28T08:17+0000
2022-06-28T08:17+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال شوقي عزمي، مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال في السودان، إن "التخفيض حتى لا تواجه الشركات في السودان تحديات كبيرة"، حسب وكالة الأنباء السودانية. وأضاف عزمي أن وزيري المالية والعدل وقعا القرار لمعالجة هذا التحدي أمام الشركات العامة والخاصة. ويتم بحث ميزات النظام الجديد قريبا، ومعرفة أثره في زيادة رؤوس الأموال للشركات بما يعكس قيمتها الحقيقية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
السودان يخفض رسوم تسجيل الشركات 4%
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أعلن السودان عن تخفيض رسوم التسجيلات التجارية للشركات من 5 إلى 1%.
وقال شوقي عزمي، مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال في السودان، إن "التخفيض حتى لا تواجه الشركات في السودان تحديات كبيرة"، حسب وكالة الأنباء السودانية
.
وأضاف عزمي أن وزيري المالية والعدل وقعا القرار لمعالجة هذا التحدي أمام الشركات العامة والخاصة.
ويتم بحث ميزات النظام الجديد قريبا، ومعرفة أثره في زيادة رؤوس الأموال للشركات بما يعكس قيمتها الحقيقية.