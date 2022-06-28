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الصين تدعم طلب إيران والأرجنتين الانضمام إلى "بريكس"
الصين تدعم طلب إيران والأرجنتين الانضمام إلى "بريكس"
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إن الصين تدعم بنشاط توسيع مجموعة "بريكس". 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T08:40+0000
2022-06-28T09:01+0000
العالم
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وأضاف: "أعربت العديد من الدول، بما في ذلك إيران والأرجنتين، عن استعدادها للانضمام إلى "بريكس". وبصفتها رئيسا لمجموعة "بريكس" هذا العام، تدعم الصين بنشاط دول البريكس في إطلاق عملية توسيع العضوية".في منتصف شهر مايو/أيار الماضي، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الجانب الصيني يقترح بدء عملية توسيع "بريكس". ووفقا له، فإن هذا سيساعد على إظهار انفتاح وشمولية "بريكس"، مؤكدا أن ذلك سيحافظ على السلام والتنمية في جميع أنحاء العالم.كما أكد رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الصينية، لي كيكسين، إن قادة البريكس يهدفون إلى التوصل إلى إجماع مهم حول توسيع العضوية من أجل بدء هذه العملية وتحديد المبادئ والمعايير في المستقبل القريب. كما شدد على أن توسيع عضوية البريكس لا يهدف إلى تشكيل كتلة جديدة.ووفقا له، فإن العديد من البلدان حاليا "تطرق أبواب" البريكس، على سبيل المثال، إندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر والأرجنتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/بوتين-دول-البريكس-تعمل-على-مسألة-إنشاء-عملة-احتياطية-دولية-1064042361.html
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العالم

الصين تدعم طلب إيران والأرجنتين الانضمام إلى "بريكس"

08:40 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 09:01 GMT 28.06.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصور قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا ورئيس البرازيل
 قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا ورئيس البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إن الصين تدعم بنشاط توسيع مجموعة "بريكس".
وأضاف: "أعربت العديد من الدول، بما في ذلك إيران والأرجنتين، عن استعدادها للانضمام إلى "بريكس". وبصفتها رئيسا لمجموعة "بريكس" هذا العام، تدعم الصين بنشاط دول البريكس في إطلاق عملية توسيع العضوية".
في منتصف شهر مايو/أيار الماضي، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الجانب الصيني يقترح بدء عملية توسيع "بريكس". ووفقا له، فإن هذا سيساعد على إظهار انفتاح وشمولية "بريكس"، مؤكدا أن ذلك سيحافظ على السلام والتنمية في جميع أنحاء العالم.
كما أكد رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الصينية، لي كيكسين، إن قادة البريكس يهدفون إلى التوصل إلى إجماع مهم حول توسيع العضوية من أجل بدء هذه العملية وتحديد المبادئ والمعايير في المستقبل القريب. كما شدد على أن توسيع عضوية البريكس لا يهدف إلى تشكيل كتلة جديدة.
ووفقا له، فإن العديد من البلدان حاليا "تطرق أبواب" البريكس، على سبيل المثال، إندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر والأرجنتين.
كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
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