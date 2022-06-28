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الصين تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة بشأن القضية الفلسطينية
الصين تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة بشأن القضية الفلسطينية
أعرب مبعوث صيني، يوم الاثنين، عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للحيلولة دون... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T00:49+0000
2022-06-28T00:49+0000
2022-06-28T00:49+0000
الصين
أخبار فلسطين اليوم
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صرح تشانغ جيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال مؤتمر لمجلس الأمن عن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بأنه من المقلق أن استمرار التوسع في المستوطنات الإسرائيلية يتعدى على الأراضي الفلسطينية والموارد الطبيعية، ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".وفي إشارته إلى أن الوضع الأمني في الأراضي المحتلة لا يزال متقلبا في الآونة الأخيرة، قال تشانغ إن الصين تدين بشدة استمرار العنف من قبل قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين، والذي أسفر عن خسائر فادحة في صفوف الفلسطينيين، من بينهم الأطفال.وحث المبعوث إسرائيل على إجراء تحقيق جنائي في أسرع وقت ممكن في مقتل صحفية قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، ونشر نتائجه من أجل ضمان المساءلة.وقال تشانغ إن "قضية فلسطين هي اختبار حقيقي للعدالة والنزاهة الدوليتين". مشددا على أن الإدارة المجزأة للأزمة لا يمكن أن تحل محل تسوية شاملة وعادلة.وأوضح أن الصين تحث المجتمع الدولي، خاصة الأطراف المؤثرة المعنية، على بذل جهود حقيقية من أجل عملية السلام في الشرق الأوسط.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/حماس-ولبنان-يبحثان-مقاومة-جهود-الغرب-لبناء-تحالف-يدمج-إسرائيل-في-المنطقة-1064301700.html
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الصين, أخبار فلسطين اليوم
الصين تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة بشأن القضية الفلسطينية
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أعرب مبعوث صيني، يوم الاثنين، عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للحيلولة دون تحول القضية الفلسطينية-الإسرائيلية عن مسارها بشكل كامل.
صرح تشانغ جيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال مؤتمر لمجلس الأمن عن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بأنه من المقلق أن استمرار التوسع في المستوطنات الإسرائيلية يتعدى على الأراضي الفلسطينية والموارد الطبيعية، ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
وقال تشانغ "كل شبر من التوسع الاستيطاني يزيد من صعوبة تحقيق حل الدولتين
. نحث إسرائيل على وقف ازدراء القرار 2334، ووقف كل الأنشطة الاستيطانية، والتوقف عن تقويض أساس حل الدولتين".
وفي إشارته إلى أن الوضع الأمني في الأراضي المحتلة لا يزال متقلبا في الآونة الأخيرة، قال تشانغ إن الصين تدين بشدة استمرار العنف من قبل قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين، والذي أسفر عن خسائر فادحة في صفوف الفلسطينيين، من بينهم الأطفال.
وحث المبعوث إسرائيل على إجراء تحقيق جنائي في أسرع وقت ممكن في مقتل صحفية قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، ونشر نتائجه من أجل ضمان المساءلة.
وقال تشانغ إن "قضية فلسطين هي اختبار حقيقي للعدالة والنزاهة الدوليتين". مشددا على أن الإدارة المجزأة للأزمة لا يمكن أن تحل محل تسوية شاملة وعادلة.
وأوضح أن الصين تحث المجتمع الدولي، خاصة الأطراف المؤثرة المعنية، على بذل جهود حقيقية من أجل عملية السلام في الشرق الأوسط.