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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/الصين-نحث-الناتو-على-عدم-استخدام-أوكرانيا-كذريعة-لإثارة-مواجهة-عالمية--1064385028.html
الصين: نحث الناتو على عدم استخدام أوكرانيا كذريعة لإثارة مواجهة عالمية
الصين: نحث الناتو على عدم استخدام أوكرانيا كذريعة لإثارة مواجهة عالمية
حثت الصين حلف شمال الأطلسي "الناتو "على عدم استخدام الصراع في أوكرانيا لتأجيج حرب باردة جديدة. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T22:25+0000
2022-06-28T22:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الصين
موسكو
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحث حلف الناتو على تعلم دروسه وعدم استخدام الأزمة في أوكرانيا كذريعة لإثارة مواجهة عالمية أو حرب باردة جديدة".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف "إلى حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، على مدار 8 سنوات، من قبل نظام كييف".كما تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.
الصين
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الصين, موسكو

الصين: نحث الناتو على عدم استخدام أوكرانيا كذريعة لإثارة مواجهة عالمية

22:25 GMT 28.06.2022
© AFP 2022 / PHILIP FONGالرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / PHILIP FONG
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حثت الصين حلف شمال الأطلسي "الناتو "على عدم استخدام الصراع في أوكرانيا لتأجيج حرب باردة جديدة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحث حلف الناتو على تعلم دروسه وعدم استخدام الأزمة في أوكرانيا كذريعة لإثارة مواجهة عالمية أو حرب باردة جديدة".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف "إلى حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، على مدار 8 سنوات، من قبل نظام كييف".
كما تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.
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