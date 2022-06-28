https://arabic.sputniknews.com/20220628/الصين-نحث-الناتو-على-عدم-استخدام-أوكرانيا-كذريعة-لإثارة-مواجهة-عالمية--1064385028.html
الصين: نحث الناتو على عدم استخدام أوكرانيا كذريعة لإثارة مواجهة عالمية
الصين: نحث الناتو على عدم استخدام أوكرانيا كذريعة لإثارة مواجهة عالمية
حثت الصين حلف شمال الأطلسي "الناتو "على عدم استخدام الصراع في أوكرانيا لتأجيج حرب باردة جديدة. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T22:25+0000
2022-06-28T22:25+0000
2022-06-28T22:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الصين
موسكو
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحث حلف الناتو على تعلم دروسه وعدم استخدام الأزمة في أوكرانيا كذريعة لإثارة مواجهة عالمية أو حرب باردة جديدة".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف "إلى حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، على مدار 8 سنوات، من قبل نظام كييف".كما تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.
الصين
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, موسكو
الصين: نحث الناتو على عدم استخدام أوكرانيا كذريعة لإثارة مواجهة عالمية
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حثت الصين حلف شمال الأطلسي "الناتو "على عدم استخدام الصراع في أوكرانيا لتأجيج حرب باردة جديدة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحث حلف الناتو على تعلم دروسه وعدم استخدام الأزمة في أوكرانيا كذريعة لإثارة مواجهة عالمية أو حرب باردة جديدة".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف "إلى حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، على مدار 8 سنوات، من قبل نظام كييف".
كما تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.