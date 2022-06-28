https://arabic.sputniknews.com/20220628/القوميون-المتطرفون-الأوكرانيون-يعتزمون-قصف-إحدى-مستشفيات-مقاطعة-خيرسون-بالصواريخ-1064380418.html
القوميون المتطرفون الأوكرانيون يعتزمون قصف إحدى مستشفيات مقاطعة خيرسون بالصواريخ
القوميون المتطرفون الأوكرانيون يعتزمون قصف إحدى مستشفيات مقاطعة خيرسون بالصواريخ
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، أن القوميين الأوكرانيين يعتزمون توجيه قصف صاروخي إلى إحدى... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T18:46+0000
2022-06-28T18:46+0000
2022-06-28T18:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "وفقا لما لدينا من معلومات، فإن نظام كييف يعتزم تنفيذ استفزاز آخر. يعتزم مسلحو الكتائب القومية الأوكرانية توجيه قصف صاروخي من المناطق السكنية بمدينة كريفوي روغ على إحدى مستشفيات منطقة فيسوكوبوليي، الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية".وفقًا لميزينتسيف، فإن النازيين الجدد يعولون من خلال هذه الإجراءات على استعداء النيران الروسية للرد عليهم، وبعد ذلك يتهمون القوات المسلحة الروسية بارتكاب "ضربات عشوائية على البنية التحتية المدنية وقتل السكان المدنيين الأوكرانيين".يذكر أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على مقاطعة خيرسون في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقد تم تشكيل إدارات مدنية، عسكرية في هذه المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث، وتم استئناف العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم. وأعلنت المناطق عن خطط لانضمام إلى روسيا الاتحادية.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/سلطات-خيرسون-تتحدث-عن-تورط-أوكرانيا-بعملية-اغتيال-أحد-مسؤولي-الإقليم-1064151296.html
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روسيا
القوميون المتطرفون الأوكرانيون يعتزمون قصف إحدى مستشفيات مقاطعة خيرسون بالصواريخ
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أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، أن القوميين الأوكرانيين يعتزمون توجيه قصف صاروخي إلى إحدى المستشفيات في منطقة فيسوكوبوليي بمقاطعة خيرسون، من أجل استفزاز القوات الروسية للرد عليهم.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "وفقا لما لدينا من معلومات، فإن نظام كييف يعتزم تنفيذ استفزاز آخر. يعتزم مسلحو الكتائب القومية الأوكرانية توجيه قصف صاروخي من المناطق السكنية
بمدينة كريفوي روغ على إحدى مستشفيات منطقة فيسوكوبوليي، الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية".
وفقًا لميزينتسيف، فإن النازيين الجدد يعولون من خلال هذه الإجراءات على استعداء النيران الروسية للرد عليهم، وبعد ذلك يتهمون القوات المسلحة الروسية بارتكاب "ضربات عشوائية على البنية التحتية المدنية وقتل السكان المدنيين الأوكرانيين".
يذكر أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على مقاطعة خيرسون في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، وقد تم تشكيل إدارات مدنية، عسكرية في هذه المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث، وتم استئناف العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم. وأعلنت المناطق عن خطط لانضمام إلى روسيا الاتحادية.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.