عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/القوميون-المتطرفون-الأوكرانيون-يعتزمون-قصف-إحدى-مستشفيات-مقاطعة-خيرسون-بالصواريخ-1064380418.html
القوميون المتطرفون الأوكرانيون يعتزمون قصف إحدى مستشفيات مقاطعة خيرسون بالصواريخ
القوميون المتطرفون الأوكرانيون يعتزمون قصف إحدى مستشفيات مقاطعة خيرسون بالصواريخ
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، أن القوميين الأوكرانيين يعتزمون توجيه قصف صاروخي إلى إحدى... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T18:46+0000
2022-06-28T18:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061624521_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_cb5ea0e75819c4f2c62e2eab39d05221.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "وفقا لما لدينا من معلومات، فإن نظام كييف يعتزم تنفيذ استفزاز آخر. يعتزم مسلحو الكتائب القومية الأوكرانية توجيه قصف صاروخي من المناطق السكنية بمدينة كريفوي روغ على إحدى مستشفيات منطقة فيسوكوبوليي، الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية".وفقًا لميزينتسيف، فإن النازيين الجدد يعولون من خلال هذه الإجراءات على استعداء النيران الروسية للرد عليهم، وبعد ذلك يتهمون القوات المسلحة الروسية بارتكاب "ضربات عشوائية على البنية التحتية المدنية وقتل السكان المدنيين الأوكرانيين".يذكر أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على مقاطعة خيرسون في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقد تم تشكيل إدارات مدنية، عسكرية في هذه المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث، وتم استئناف العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم. وأعلنت المناطق عن خطط لانضمام إلى روسيا الاتحادية.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/سلطات-خيرسون-تتحدث-عن-تورط-أوكرانيا-بعملية-اغتيال-أحد-مسؤولي-الإقليم-1064151296.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061624521_301:0:3030:2047_1920x0_80_0_0_6e5b95af52d2d2d6b1f8baa90baa5791.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

القوميون المتطرفون الأوكرانيون يعتزمون قصف إحدى مستشفيات مقاطعة خيرسون بالصواريخ

18:46 GMT 28.06.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورقوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022
قوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، أن القوميين الأوكرانيين يعتزمون توجيه قصف صاروخي إلى إحدى المستشفيات في منطقة فيسوكوبوليي بمقاطعة خيرسون، من أجل استفزاز القوات الروسية للرد عليهم.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "وفقا لما لدينا من معلومات، فإن نظام كييف يعتزم تنفيذ استفزاز آخر. يعتزم مسلحو الكتائب القومية الأوكرانية توجيه قصف صاروخي من المناطق السكنية بمدينة كريفوي روغ على إحدى مستشفيات منطقة فيسوكوبوليي، الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية".
وفقًا لميزينتسيف، فإن النازيين الجدد يعولون من خلال هذه الإجراءات على استعداء النيران الروسية للرد عليهم، وبعد ذلك يتهمون القوات المسلحة الروسية بارتكاب "ضربات عشوائية على البنية التحتية المدنية وقتل السكان المدنيين الأوكرانيين".
يذكر أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على مقاطعة خيرسون في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقد تم تشكيل إدارات مدنية، عسكرية في هذه المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث، وتم استئناف العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم. وأعلنت المناطق عن خطط لانضمام إلى روسيا الاتحادية.
العلم اروسي فوق بلدية خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
سلطات خيرسون تتحدث عن تورط أوكرانيا بعملية اغتيال أحد مسؤولي الإقليم
24 يونيو, 11:49 GMT
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала