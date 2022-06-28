https://arabic.sputniknews.com/20220628/الكاظمي-إيران-أبدت-استعدادها-لإيفاد-وزير-الطاقة-للحديث-حول-ملفي-المياه-والكهرباء-1064373300.html

الكاظمي: إيران أبدت استعدادها لإيفاد وزير الطاقة للحديث حول ملفي المياه والكهرباء

الكاظمي: إيران أبدت استعدادها لإيفاد وزير الطاقة للحديث حول ملفي المياه والكهرباء

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن إيران أبدت استعدادها لإيفاد وزير الطاقة إلى بغداد للحديث فيما يخص موضوع المياه والطاقة الكهربائية... 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T15:47+0000

2022-06-28T15:47+0000

2022-06-28T15:47+0000

العالم العربي

العالم

أخبار العالم الآن

العراق

أخبار العراق اليوم

إيران

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1064236090_0:0:2436:1370_1920x0_80_0_0_d6358c081fc28baf098aa121981f64af.jpg

بغداد – سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية عن الكاظمي قوله خلال اجتماع الحكومة العراقية اليوم، "في زيارتنا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تكلمنا في الملفات المشتركة وكذلك العمل على موضوع الطاقة والمياه".وأضاف: "أبدى إخواننا في إيران استعدادهم لإرسال وزير الطاقة إلى بغداد للحديث فيما يخص موضوع المياه والطاقة الكهربائية وحل جميع الإشكاليات".وحول زيارته للمملكة العربية السعودية، قال رئيس الوزراء العراقي، وفقا للبيان، "كانت الزيارة للمملكة العربية السعودية جيدة جداً ناقشنا فيها القضايا المشتركة والاستثمارات السعودية في العراق وآفاق المستقبل، وتحدثنا عن الربط الكهربائي والكثير من المشاريع التي يستفيد منها العراقيون، وأهمية أن تكون المنطقة مستقرة وهادئة وأن يؤدي العراق دوره في ترطيب الأجواء من أجل مصلحة العراق والمنطقة".وعن أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، أوضح الكاظمي أن "الحكومة تعمل في نهاية دورتها، وننتظر من الأطراف السياسية العمل بكل قوة على تشكيل حكومةٍ تمثل تطلّعات الشعب العراقي، حتى تتمكن من تقديم رؤية لمعالجة هذه التحديات".وتابع: واختتم رئيس الوزراء العراقي، مساء الأحد، زيارة رسمية إلى إيران استقبله خلالها الرئيس إبراهيم رئيسي، وذلك بعد يوم واحد من زيارة رسمية قام بها إلى المملكة العربية السعودية حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

https://arabic.sputniknews.com/20220627/بوساطة-عراقية-هل-اقتربت-قمة-السعودية-وإيران-على-المستوى-الدبلوماسي-1064314508.html

العراق

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران