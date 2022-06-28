https://arabic.sputniknews.com/20220628/الكاظمي-إيران-أبدت-استعدادها-لإيفاد-وزير-الطاقة-للحديث-حول-ملفي-المياه-والكهرباء-1064373300.html
الكاظمي: إيران أبدت استعدادها لإيفاد وزير الطاقة للحديث حول ملفي المياه والكهرباء
الكاظمي: إيران أبدت استعدادها لإيفاد وزير الطاقة للحديث حول ملفي المياه والكهرباء
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن إيران أبدت استعدادها لإيفاد وزير الطاقة إلى بغداد للحديث فيما يخص موضوع المياه والطاقة الكهربائية... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T15:47+0000
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بغداد – سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية عن الكاظمي قوله خلال اجتماع الحكومة العراقية اليوم، "في زيارتنا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تكلمنا في الملفات المشتركة وكذلك العمل على موضوع الطاقة والمياه".وأضاف: "أبدى إخواننا في إيران استعدادهم لإرسال وزير الطاقة إلى بغداد للحديث فيما يخص موضوع المياه والطاقة الكهربائية وحل جميع الإشكاليات".وحول زيارته للمملكة العربية السعودية، قال رئيس الوزراء العراقي، وفقا للبيان، "كانت الزيارة للمملكة العربية السعودية جيدة جداً ناقشنا فيها القضايا المشتركة والاستثمارات السعودية في العراق وآفاق المستقبل، وتحدثنا عن الربط الكهربائي والكثير من المشاريع التي يستفيد منها العراقيون، وأهمية أن تكون المنطقة مستقرة وهادئة وأن يؤدي العراق دوره في ترطيب الأجواء من أجل مصلحة العراق والمنطقة".وعن أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، أوضح الكاظمي أن "الحكومة تعمل في نهاية دورتها، وننتظر من الأطراف السياسية العمل بكل قوة على تشكيل حكومةٍ تمثل تطلّعات الشعب العراقي، حتى تتمكن من تقديم رؤية لمعالجة هذه التحديات".وتابع: واختتم رئيس الوزراء العراقي، مساء الأحد، زيارة رسمية إلى إيران استقبله خلالها الرئيس إبراهيم رئيسي، وذلك بعد يوم واحد من زيارة رسمية قام بها إلى المملكة العربية السعودية حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/بوساطة-عراقية-هل-اقتربت-قمة-السعودية-وإيران-على-المستوى-الدبلوماسي-1064314508.html
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الكاظمي: إيران أبدت استعدادها لإيفاد وزير الطاقة للحديث حول ملفي المياه والكهرباء
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أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن إيران أبدت استعدادها لإيفاد وزير الطاقة إلى بغداد للحديث فيما يخص موضوع المياه والطاقة الكهربائية وحل جميع الإشكاليات بين الدولتين.
بغداد – سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية عن الكاظمي قوله خلال اجتماع الحكومة العراقية اليوم، "في زيارتنا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تكلمنا في الملفات المشتركة وكذلك العمل على موضوع الطاقة والمياه".
وأضاف: "أبدى إخواننا في إيران استعدادهم لإرسال وزير الطاقة إلى بغداد للحديث فيما يخص موضوع المياه والطاقة الكهربائية وحل جميع الإشكاليات".
وحول زيارته للمملكة العربية السعودية، قال رئيس الوزراء العراقي، وفقا للبيان، "كانت الزيارة للمملكة العربية السعودية جيدة جداً ناقشنا فيها القضايا المشتركة والاستثمارات السعودية في العراق وآفاق المستقبل، وتحدثنا عن الربط الكهربائي والكثير من المشاريع التي يستفيد منها العراقيون، وأهمية أن تكون المنطقة مستقرة وهادئة وأن يؤدي العراق دوره في ترطيب الأجواء من أجل مصلحة العراق والمنطقة".
وعن أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، أوضح الكاظمي أن "الحكومة تعمل في نهاية دورتها، وننتظر من الأطراف السياسية العمل بكل قوة على تشكيل حكومةٍ تمثل تطلّعات الشعب العراقي، حتى تتمكن من تقديم رؤية لمعالجة هذه التحديات".
"هذه الحكومة باقية في العمل إلى اللحظة الأخيرة لحين تسليم مهامها إلى الحكومة القادمة، ولهذا أذكّر النخب السياسية بأهمية الإسراع بتشكيل حكومة تقوم بواجبها، وفي الوقت نفسه سنعمل للحظة الأخيرة على متابعة كل التفاصيل".
واختتم رئيس الوزراء العراقي، مساء الأحد، زيارة رسمية إلى إيران استقبله خلالها الرئيس إبراهيم رئيسي، وذلك بعد يوم واحد من زيارة رسمية قام بها إلى المملكة العربية السعودية حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.