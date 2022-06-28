الكاميرا تسترق السمع... ماذا دار بين ماكرون وبايدن بصوت منخفض عن محمد بن زايد
10:25 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 10:30 GMT 28.06.2022)
© AP Photo / Susan Walshالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهمس في أذن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد العشاء في قمة مجموعة السبع في قلعة إلماو، ألمانيا، 26 يونيو عام 2022
© AP Photo / Susan Walsh
وثق ميكروفون كاميرا كانت تتابع حوارا خاصا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن ما قاله الأول عن دولتي الإمارات والسعودية.
واقترب ماكرون من بايدن وهو يسير مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، رغبة في تزويده بمعلومات حصل عليها إثر مكالمة مع رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
قال ماكرون وهو يلاحق بايدن: "جو، سيدي الرئيس. عفوا، آسف للمقاطعة، أخذت نصيحتك للاتصال بمحمد بن زايد. لقد قال لي شيئين: أنا في أقصى أقصى حد. هذا ما ادعاه. كما أبلغني أيضا أن السعوديين لديهم قدرة محدودة على زيادة إنتاج النفط".
Biden was counting on Arab nations to produce more oil but a few hours ago French President Macron was overheard telling Biden that the United Arab Emirates is at max capacity & the Saudis can’t produce much more. It appears to be a direct appeal to Biden to produce more oil. pic.twitter.com/vRWJVpn3El— Michael Shellenberger (@ShellenbergerMD) June 27, 2022
وأضاف: "يمكن للسعوديين أن يزيدوا قليلا، بمقدار يصل إلى 150 (ألف برميل من النفط يوميا) أو أكثر قليلا، ليس لديهم طاقات إنتاجية ضخمة قبل 6 أشهر".
وعبر ماكرون عن رغبته أيضًا في مناقشة النفط الروسي مع بايدن، وخاصة موقف الهند، قبل إبعاد كاميرات وسائل الإعلام عنهما.
جاء ذلك على هامش قمة قادة مجموعة السبع في ألمانيا، حيث يعملون على إبعاد العالم عن الطاقة الروسية.