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https://arabic.sputniknews.com/20220628/الكاميرا-تسترق-السمع-ماذا-دار-بين-ماكرون-وبايدن-بصوت-منخفض-عن-محمد-بن-زايد-1064345686.html
الكاميرا تسترق السمع... ماذا دار بين ماكرون وبايدن بصوت منخفض عن محمد بن زايد
الكاميرا تسترق السمع... ماذا دار بين ماكرون وبايدن بصوت منخفض عن محمد بن زايد
وثق ميكروفون كاميرا كانت تتابع حوارا خاصا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن ما قاله الأول عن دولتي الإمارات والسعودية. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T10:25+0000
2022-06-28T10:30+0000
العالم
إيمانويل ماكرون
جو بايدن
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واقترب ماكرون من بايدن وهو يسير مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، رغبة في تزويده بمعلومات حصل عليها إثر مكالمة مع رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.وعبر ماكرون عن رغبته أيضًا في مناقشة النفط الروسي مع بايدن، وخاصة موقف الهند، قبل إبعاد كاميرات وسائل الإعلام عنهما.جاء ذلك على هامش قمة قادة مجموعة السبع في ألمانيا، حيث يعملون على إبعاد العالم عن الطاقة الروسية.
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العالم, إيمانويل ماكرون, جو بايدن

الكاميرا تسترق السمع... ماذا دار بين ماكرون وبايدن بصوت منخفض عن محمد بن زايد

10:25 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 10:30 GMT 28.06.2022)
© AP Photo / Susan Walshالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهمس في أذن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد العشاء في قمة مجموعة السبع في قلعة إلماو، ألمانيا، 26 يونيو عام 2022
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهمس في أذن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد العشاء في قمة مجموعة السبع في قلعة إلماو، ألمانيا، 26 يونيو عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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وثق ميكروفون كاميرا كانت تتابع حوارا خاصا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن ما قاله الأول عن دولتي الإمارات والسعودية.
واقترب ماكرون من بايدن وهو يسير مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، رغبة في تزويده بمعلومات حصل عليها إثر مكالمة مع رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

قال ماكرون وهو يلاحق بايدن: "جو، سيدي الرئيس. عفوا، آسف للمقاطعة، أخذت نصيحتك للاتصال بمحمد بن زايد. لقد قال لي شيئين: أنا في أقصى أقصى حد. هذا ما ادعاه. كما أبلغني أيضا أن السعوديين لديهم قدرة محدودة على زيادة إنتاج النفط".

وأضاف: "يمكن للسعوديين أن يزيدوا قليلا، بمقدار يصل إلى 150 (ألف برميل من النفط يوميا) أو أكثر قليلا، ليس لديهم طاقات إنتاجية ضخمة قبل 6 أشهر".

وعبر ماكرون عن رغبته أيضًا في مناقشة النفط الروسي مع بايدن، وخاصة موقف الهند، قبل إبعاد كاميرات وسائل الإعلام عنهما.
جاء ذلك على هامش قمة قادة مجموعة السبع في ألمانيا، حيث يعملون على إبعاد العالم عن الطاقة الروسية.
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