https://arabic.sputniknews.com/20220628/الكرملين-بوتين-تحدث-للوكاشينكو-عن-تسليم-منظومات-صاروخية-دون-التطرق-إلى-تلك-التي-تحمل-رؤوسا-نووية-1064329223.html
الكرملين: بوتين لم يخبر لوكاشينكو بأن روسيا ستسلم أسلحة نووية إلى بيلاروسيا
الكرملين: بوتين لم يخبر لوكاشينكو بأن روسيا ستسلم أسلحة نووية إلى بيلاروسيا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث إلى نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن تسليم موسكو لمينسك مجموعة من... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T06:20+0000
2022-06-28T06:20+0000
2022-06-28T06:58+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059760943_0:113:3243:1937_1920x0_80_0_0_0711e3b4568f6533fa3701ea6a075f61.jpg
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": " خلال اللقاء بين الرئيس الروسي بوتين ونظيره البيلاروسي لوكاشينكو، لم يتطرقا بالحديث عن تسليم أسلحة وصواريخ تحمل رؤوسا نووية، بل اقتصر عن تسليم منظومات صاروخية مختلفة".في سياق متصل، أعرب قادة مجموعة الدول السبع عن مخاوفهم وقلقهم الشديد بشأن احتمال تسليم موسكو لمينسك أسلحة نووية.وفي وقت سابق، أكد الرئيس البيلاروسي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في لقاء في سان بطرسبورغ، أن عزل ليتوانيا لمقاطعة كالينينغراد الروسية هو في الحقيقة إعلان حرب و"غير مقبول في الظروف الراهنة".فيما صرح الرئيس بوتين: "سنزود بيلاروس بمنظومات صاروخية من طراز "إسكندر-إم"، التي من المعلوم أنه يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ باليستية ومجنحة، باستخدام الذخيرتين النووية والعادية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059760943_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7ca2e0a817602771c524a3b3b23336aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: بوتين لم يخبر لوكاشينكو بأن روسيا ستسلم أسلحة نووية إلى بيلاروسيا
06:20 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 06:58 GMT 28.06.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث إلى نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن تسليم موسكو لمينسك مجموعة من المنظومات الصاروخية، ولم يتطرق إلى تسليم بيلاروسيا صورايخ برؤوس نووية.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": " خلال اللقاء بين الرئيس الروسي بوتين ونظيره البيلاروسي لوكاشينكو، لم يتطرقا بالحديث عن تسليم أسلحة وصواريخ تحمل رؤوسا نووية، بل اقتصر عن تسليم منظومات صاروخية مختلفة".
في سياق متصل، أعرب قادة مجموعة الدول السبع عن مخاوفهم وقلقهم الشديد بشأن احتمال تسليم موسكو لمينسك أسلحة نووية.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس البيلاروسي
لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في لقاء في سان بطرسبورغ، أن عزل ليتوانيا لمقاطعة كالينينغراد الروسية هو في الحقيقة إعلان حرب و"غير مقبول في الظروف الراهنة".
فيما صرح الرئيس بوتين: "سنزود بيلاروس بمنظومات صاروخية من طراز "إسكندر-إم"، التي من المعلوم أنه يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ باليستية ومجنحة، باستخدام الذخيرتين النووية والعادية".