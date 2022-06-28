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https://arabic.sputniknews.com/20220628/الكرملين-لا-موعد-محددا-بشأن-اجتماع-إسطنبول-حول-أزمة-الحبوب-1064346694.html
الكرملين: لا موعد محددا بشأن اجتماع إسطنبول حول أزمة الحبوب
الكرملين: لا موعد محددا بشأن اجتماع إسطنبول حول أزمة الحبوب
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إنه لا يمكن التعليق حاليا على التقارير الإعلامية بشأن احتمال عقد اجتماع رباعي في إسطنبول هذا الأسبوع متعلق... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T10:37+0000
2022-06-28T10:37+0000
العالم
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وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: "لا يمكنني قول أي شيء بشأن هذا الموضوع بعد".وأعلنت الرئاسة التركية، أمس، الإثنين، عن التوصل إلى إجماع لإنشاء "مركز عمليات" في إسطنبول يتعلق بأزمة الحبوب.وجاء هذا الإعلان على لسان رئيس إدارة الاتصالات في الإدارة الرئاسية التركية، فخر الدين ألتون، في مقابلة مع صحيفة "Il Messaggero" الإيطالية قال خلالها: "هناك تفاؤل حذر بشأن قضية الحبوب وتركيا تأمل في تحقيق تقدم ملموس قريبًا".واتهمت الدول الغربية روسيا بمنع شحنات الحبوب في موانئ البحر الأسود، فيما تصر موسكو على أن أوكرانيا لغمت الموانئ، مما يجعل الشحنات مستحيلة.وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حواجز أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا. ستتمكن السفن التي تحمل القمح من مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل إذا قامت كييف بتطهير الموانئ من الألغام التي زرعتها.
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العالم

الكرملين: لا موعد محددا بشأن اجتماع إسطنبول حول أزمة الحبوب

10:37 GMT 28.06.2022
© Sputnik . Valeriy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Sputnik . Valeriy Belousov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إنه لا يمكن التعليق حاليا على التقارير الإعلامية بشأن احتمال عقد اجتماع رباعي في إسطنبول هذا الأسبوع متعلق بتصدير الحبوب الأوكرانية.
وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: "لا يمكنني قول أي شيء بشأن هذا الموضوع بعد".
وأعلنت الرئاسة التركية، أمس، الإثنين، عن التوصل إلى إجماع لإنشاء "مركز عمليات" في إسطنبول يتعلق بأزمة الحبوب.
وجاء هذا الإعلان على لسان رئيس إدارة الاتصالات في الإدارة الرئاسية التركية، فخر الدين ألتون، في مقابلة مع صحيفة "Il Messaggero" الإيطالية قال خلالها: "هناك تفاؤل حذر بشأن قضية الحبوب وتركيا تأمل في تحقيق تقدم ملموس قريبًا".
واتهمت الدول الغربية روسيا بمنع شحنات الحبوب في موانئ البحر الأسود، فيما تصر موسكو على أن أوكرانيا لغمت الموانئ، مما يجعل الشحنات مستحيلة.
وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حواجز أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا. ستتمكن السفن التي تحمل القمح من مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل إذا قامت كييف بتطهير الموانئ من الألغام التي زرعتها.
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