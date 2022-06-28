https://arabic.sputniknews.com/20220628/المدعي-العام-الأردني-يتفقد-موقع-انفجار-صهريج-الغاز-في-ميناء-العقبة-1064356632.html

المدعي العام الأردني يتفقد موقع انفجار صهريج الغاز في ميناء العقبة

المدعي العام الأردني يتفقد موقع انفجار صهريج الغاز في ميناء العقبة

تفقد المدعي العام الأردني صباح اليوم الثلاثاء موقع تسرب غاز سام من صهريج في العقبة ومباشرة إجراءات التحقيق لمعرفة جميع ملابسات الحادث. 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T12:21+0000

2022-06-28T12:21+0000

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وبحسب موقع "المملكة" الأردني، رافق المدعي العام فريق من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية للكشف وجمع العينات والأدلة في موقع الحادث ومباشرة إجراءات التحقيق وما زال التحقيق جارياً لمعرفة جميع ملابسات الحادث.وصرح الأمين العام للمجلس القضائي الناطق الإعلامي القاضي وليد كناكريه أن النيابة العامة تحركت النيابة العامة فور علمها بوقوع الحادث الذي أدى إلى وفاة 13 شخصا وإصابة العشرات.وقال كناكريه إنه وأضاف أنه "فور إعادة فتح موقع الحادث تحرك المدعي العام صباح الثلاثاء برفقة فريق من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية للكشف وجمع العينات والأدلة في موقع الحادث ومباشرة إجراءات التحقيق وما زال التحقيق جارياً لمعرفة جميع ملابسات الحادث".وأشار كناكريه إلى أن "نائب عام معان ورئيس محكمة بداية العقبة واثنين من المدعين العامين توجهوا أمس الاثنين ومنذ اللحظات الأولى إلى المستشفيات التي جرى نقل المصابين والمتوفين إليها وقاموا بالإجراءات القانونية اللازمة".ولفت إلى أنه "جرى تشكيل فريق من الأطباء الشرعيين تحت إشراف النيابة العامة لإجراء الكشف الطبي على جثث المتوفين، والذي بلغ عددهم 13 متوفى"، مشيرا إلى أنه "جرى نقل المتوفين إلى عدة مستشفيات لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها لضمان سرعة النتائج وتم تسليم سبعة من الجثامين لذويهم ونقل خمسة جثامين من جنسيات أجنبية إلى عمّان وجثمان إلى إربد موطن أحد المتوفين"..وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، صباح اليوم الثلاثاء، عودة الحياة إلى طبيعتها في محافظة العقبة، واستنئاف حركة المواني والملاحة بشكل كامل، بعد حادث تسرب غاز سام من صهريج في الميناء أسفر عن مقتل 13 شخصا.جاء ذلك في تصريحات متلفزة أدلى بها الخصاونة خلال تفقده موقع حادثة العقبة رفقة وزيري الداخلية مازن الفراية والصحة فراس الهواري.وقال الخصاونة: "تركيزات غاز الكلورين في الجو الآن طبيعية وحركة المواني طبيعية، والأمور في محافظة العقبة عادت إلى طبيعتها وتمت السيطرة على الحادثة"، مؤكدا أن "الهواء في العقبة نظيف ولا تأثير على السكان".وأضاف: "المعنيُون أبلغونا أنَه لم يعد هناك أي خطر لانتشار غاز الكلورين والمنطقة أصبحت آمنة تماما".وأضاف أن "المصابين في حادثة العقبة يخرجون تباعا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء".وقال إن الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله "يتابعان حيثيّات حادثة العقبة منذ بدايتها ويوجهان لبذل أقصى الجهود للتعامل مع الحادثة".يشار إلى أن عدد ضحايا حادث تسرب الغاز السام الذي وقع في ميناء العقبة أمس الاثنين ارتفع إلى 13 شخصا، فضلا عن إصابة العشرات بينهم حالتان حرجتان نقلتا إلى العاصمة عمان، وفق بيان سابق للحكومة.ومساء أمس، أكد الخصاونة أن تقديرات الجهات المختصة تشير إلى أن "خللا قد حدث في إحدى الرافعات التي كانت تقوم بالتحميل على إحدى البواخر المغادرة لميناء العقبة الأمر الذي أدى إلى سقوط الخزان الذي يحتوي على مادة الكلورين".

https://arabic.sputniknews.com/20220628/وزير-الصحة-الأردني-أثر-الغاز-من-الناحية-الصحية-في-العقبة-انتهى-1064348076.html

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