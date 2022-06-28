https://arabic.sputniknews.com/20220628/المرشد-الإيراني-يقر-بوجود-فساد-في-القضاء-ويطالب-بسرعة-مكافحته-وتوفير-الأمن-النفسي-للناس-1064365208.html
المرشد الإيراني يقر بوجود فساد في القضاء ويطالب بسرعة مكافحته وتوفير الأمن النفسي للناس
المرشد الإيراني يقر بوجود فساد في القضاء ويطالب بسرعة مكافحته وتوفير الأمن النفسي للناس
دعا المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، السلطات القضائية الإيرانية إلى محاربة الفساد في البلاد، بحسب ما جاء في بيان على موقعه الإلكتروني. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T14:05+0000
2022-06-28T14:05+0000
2022-06-28T14:05+0000
العالم
أخبار إيران
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وقال خامنئي خلال اجتماع مع مسؤولين في جهاز القضاء: "يجب أخذ قضية مكافحة الفساد على محمل الجد، ثمة فساد".وشدد المرشد على ضرورة "توفير الأمن النفسي للناس والذي يعتبر من الحقوق العامة للسلطة القضائية التي عليها الحيلولة دون إثارة القلق وتشويه الأذهان من قبل المروجين للشائعات في وسائل الإعلام والمجال السيبراني".كما أكد ضرورة "متابعة الملفات المختلفة التي يتناولها الرأي العام مثل قضية المصانع أو التصرفات غير القانونية إلى الأخير ووضع نهاية لها".
https://arabic.sputniknews.com/20220611/خامنئي-المقاومة-هي-الحل-الوحيد-لمواجهة-الضغط-الأمريكي-1063459241.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إيران
المرشد الإيراني يقر بوجود فساد في القضاء ويطالب بسرعة مكافحته وتوفير الأمن النفسي للناس
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دعا المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، السلطات القضائية الإيرانية إلى محاربة الفساد في البلاد، بحسب ما جاء في بيان على موقعه الإلكتروني.
وقال خامنئي خلال اجتماع مع مسؤولين في جهاز القضاء: "يجب أخذ قضية مكافحة الفساد على محمل الجد، ثمة فساد".
وأضاف: "في القضاء أو في السلطة التنفيذية أو في أي مكان آخر، هناك بعض الآليات التي تولد الفساد بشكل طبيعي، يجب تفكيك هذه الآليات".
وخلال اللقاء قدم المرشد 8 توصيات مهمة، بحسب وكالة تسنيم
، كان أبرزها "التصدي الجاد للفساد (...) والبدء به من داخل السلطة القضائية رغم أن معظم القضاة أناس شرفاء ومؤمنون ونزيهون وليس في هذا الجهاز إلا القليل الذين يجب التصدي لهم".
وشدد المرشد على ضرورة "توفير الأمن النفسي للناس والذي يعتبر من الحقوق العامة للسلطة القضائية التي عليها الحيلولة دون إثارة القلق وتشويه الأذهان من قبل المروجين للشائعات في وسائل الإعلام والمجال السيبراني".
كما أكد ضرورة "متابعة الملفات المختلفة التي يتناولها الرأي العام مثل قضية المصانع أو التصرفات غير القانونية إلى الأخير ووضع نهاية لها".