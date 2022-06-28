عربي
الولايات المتحدة تحظر استيراد الذهب الروسي إلى البلاد
https://arabic.sputniknews.com/20220628/المرشد-الإيراني-يقر-بوجود-فساد-في-القضاء-ويطالب-بسرعة-مكافحته-وتوفير-الأمن-النفسي-للناس-1064365208.html
المرشد الإيراني يقر بوجود فساد في القضاء ويطالب بسرعة مكافحته وتوفير الأمن النفسي للناس
المرشد الإيراني يقر بوجود فساد في القضاء ويطالب بسرعة مكافحته وتوفير الأمن النفسي للناس
دعا المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، السلطات القضائية الإيرانية إلى محاربة الفساد في البلاد، بحسب ما جاء في بيان على موقعه الإلكتروني. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T14:05+0000
2022-06-28T14:05+0000
العالم
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104550/09/1045500949_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_638b01f798e12697fd59796d659effe1.jpg
وقال خامنئي خلال اجتماع مع مسؤولين في جهاز القضاء: "يجب أخذ قضية مكافحة الفساد على محمل الجد، ثمة فساد".وشدد المرشد على ضرورة "توفير الأمن النفسي للناس والذي يعتبر من الحقوق العامة للسلطة القضائية التي عليها الحيلولة دون إثارة القلق وتشويه الأذهان من قبل المروجين للشائعات في وسائل الإعلام والمجال السيبراني".كما أكد ضرورة "متابعة الملفات المختلفة التي يتناولها الرأي العام مثل قضية المصانع أو التصرفات غير القانونية إلى الأخير ووضع نهاية لها".
https://arabic.sputniknews.com/20220611/خامنئي-المقاومة-هي-الحل-الوحيد-لمواجهة-الضغط-الأمريكي-1063459241.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104550/09/1045500949_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_4695eacce71fd2b1c0db0e37de9f884f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار إيران

المرشد الإيراني يقر بوجود فساد في القضاء ويطالب بسرعة مكافحته وتوفير الأمن النفسي للناس

14:05 GMT 28.06.2022
© AP Photo المرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي في طهران، أبريل 2020
 المرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي في طهران، أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
دعا المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، السلطات القضائية الإيرانية إلى محاربة الفساد في البلاد، بحسب ما جاء في بيان على موقعه الإلكتروني.
وقال خامنئي خلال اجتماع مع مسؤولين في جهاز القضاء: "يجب أخذ قضية مكافحة الفساد على محمل الجد، ثمة فساد".

وأضاف: "في القضاء أو في السلطة التنفيذية أو في أي مكان آخر، هناك بعض الآليات التي تولد الفساد بشكل طبيعي، يجب تفكيك هذه الآليات".

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
خامنئي: المقاومة هي الحل الوحيد لمواجهة الضغط الأمريكي
11 يونيو, 21:44 GMT
وخلال اللقاء قدم المرشد 8 توصيات مهمة، بحسب وكالة تسنيم، كان أبرزها "التصدي الجاد للفساد (...) والبدء به من داخل السلطة القضائية رغم أن معظم القضاة أناس شرفاء ومؤمنون ونزيهون وليس في هذا الجهاز إلا القليل الذين يجب التصدي لهم".
وشدد المرشد على ضرورة "توفير الأمن النفسي للناس والذي يعتبر من الحقوق العامة للسلطة القضائية التي عليها الحيلولة دون إثارة القلق وتشويه الأذهان من قبل المروجين للشائعات في وسائل الإعلام والمجال السيبراني".
كما أكد ضرورة "متابعة الملفات المختلفة التي يتناولها الرأي العام مثل قضية المصانع أو التصرفات غير القانونية إلى الأخير ووضع نهاية لها".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала