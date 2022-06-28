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https://arabic.sputniknews.com/20220628/الملكة-رانيا-تقدم-العزاء-في-ضحايا-حادث-العقبة-1064332979.html
الملكة رانيا تقدم العزاء في ضحايا حادث العقبة
الملكة رانيا تقدم العزاء في ضحايا حادث العقبة
قدمت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني، التعازي في ضحايا حادث العقبة. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T08:06+0000
2022-06-28T08:07+0000
أخبار الأردن
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وكتبت الملكة عبر حسابها على موقع تويتر: "رحم الله شهداء الواجب ممن فقدناهم اليوم في العقبة وربط على قلوب أسرهم، والدعاء لله أن يخفف على المصابين ويعجل في شفائهم، وأن يحمي أهلنا في العقبة من كل مكروه..وبوركت سواعد النشامى وجهودهم في التعامل مع هذا الحادث الأليم".يشار إلى أن عدد ضحايا حادث تسرب الغاز السام الذي وقع في ميناء العقبة أمس الاثنين ارتفع إلى 13 شخصا، فضلا عن إصابة العشرات بينهم حالتان حرجتان نقلتا إلى العاصمة عمان، وفق بيان سابق للحكومة.وأكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن تقديرات الجهات المختصة تشير إلى أن "خللا قد حدث في إحدى الرافعات التي كانت تقوم بالتحميل على إحدى البواخر المغادرة لميناء العقبة الأمر الذي أدى إلى سقوط الخزان الذي يحتوي على مادة الكلورين".أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، صباح اليوم الثلاثاء، عودة الحياة إلى طبيعتها في محافظة العقبة، واستنئاف حركة المواني والملاحة بشكل كامل، بعد حادث تسرب غاز سام من صهريج في الميناء أسفر عن مقتل 13 شخصا.
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أخبار الأردن

الملكة رانيا تقدم العزاء في ضحايا حادث العقبة

08:06 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 08:07 GMT 28.06.2022)
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIالملكة رانيا العبدلله
الملكة رانيا العبدلله - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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قدمت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني، التعازي في ضحايا حادث العقبة.
وكتبت الملكة عبر حسابها على موقع تويتر: "رحم الله شهداء الواجب ممن فقدناهم اليوم في العقبة وربط على قلوب أسرهم، والدعاء لله أن يخفف على المصابين ويعجل في شفائهم، وأن يحمي أهلنا في العقبة من كل مكروه..وبوركت سواعد النشامى وجهودهم في التعامل مع هذا الحادث الأليم".
يشار إلى أن عدد ضحايا حادث تسرب الغاز السام الذي وقع في ميناء العقبة أمس الاثنين ارتفع إلى 13 شخصا، فضلا عن إصابة العشرات بينهم حالتان حرجتان نقلتا إلى العاصمة عمان، وفق بيان سابق للحكومة.
وأكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن تقديرات الجهات المختصة تشير إلى أن "خللا قد حدث في إحدى الرافعات التي كانت تقوم بالتحميل على إحدى البواخر المغادرة لميناء العقبة الأمر الذي أدى إلى سقوط الخزان الذي يحتوي على مادة الكلورين".
أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، صباح اليوم الثلاثاء، عودة الحياة إلى طبيعتها في محافظة العقبة، واستنئاف حركة المواني والملاحة بشكل كامل، بعد حادث تسرب غاز سام من صهريج في الميناء أسفر عن مقتل 13 شخصا.
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