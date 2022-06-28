https://arabic.sputniknews.com/20220628/الناتو-يطلق-مفاهيم-وتسميات-جديدة-على-الصين-وروسيا-في-استراتيجيته-الجديدة-1064329664.html
"الناتو" يطلق مفاهيم وتسميات جديدة على الصين وروسيا في استراتيجيته الجديدة
"الناتو" يطلق مفاهيم وتسميات جديدة على الصين وروسيا في استراتيجيته الجديدة
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الاستراتيجية الجديدة لحلف شمال الأطلسي تحتوي على معان جديدة تتعلق بالصين وروسيا، وذلك بناء على السياسات الجديدة التي وضعها الحلف... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T06:32+0000
2022-06-28T06:32+0000
2022-06-28T06:32+0000
العالم
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وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أدخل مفاهيم ومعاني جديدة في استراتيجية "الناتو"، حيث سيطلق على الصين مفهوم "التحدي المنهجي".وقالت الوكالة في بيان لها: "يعتزم الناتو وصف الصين بأنها "تحد منهجي"عندما يصدر توجيهات سياسية جديدة هذا الأسبوع، بينما يسلط الضوء أيضًا على تعاون بكين العميق مع روسيا".كما من المتوقع أن توضح الوثيقة المخاوف بشأن الصين في مجالات مثل الأمن السيبراني والمعلومات المضللة والسيطرة على البنية التحتية الحيوية والنظام الدولي.يذكر أن النسخة السابقة من استراتيجية الناتو التي تم تبنيها عام 2010 لم تحتوِ على إشارات إلى الصين بل وصفت روسيا بأنها شريك في التحالف. في وقت سابق، أفادت مصادر صحفية أن قادة الناتو سيوافقون في مدريد على استراتيجية "الناتو" الجديدة والمحدثة حتى عام 2030.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
"الناتو" يطلق مفاهيم وتسميات جديدة على الصين وروسيا في استراتيجيته الجديدة
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كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الاستراتيجية الجديدة لحلف شمال الأطلسي تحتوي على معان جديدة تتعلق بالصين وروسيا، وذلك بناء على السياسات الجديدة التي وضعها الحلف للسنوات المقبلة.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية
نقلاً عن مصادر مطلعة، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أدخل مفاهيم ومعاني جديدة في استراتيجية "الناتو"، حيث سيطلق على الصين مفهوم "التحدي المنهجي".
وقالت الوكالة في بيان لها: "يعتزم الناتو وصف الصين بأنها "تحد منهجي"عندما يصدر توجيهات سياسية جديدة هذا الأسبوع، بينما يسلط الضوء أيضًا على تعاون بكين العميق مع روسيا".
كما من المتوقع أن توضح الوثيقة المخاوف بشأن الصين في مجالات مثل الأمن السيبراني والمعلومات المضللة والسيطرة على البنية التحتية الحيوية والنظام الدولي.
يذكر أن النسخة السابقة من استراتيجية الناتو التي تم تبنيها عام 2010 لم تحتوِ على إشارات إلى الصين بل وصفت روسيا بأنها شريك في التحالف.
في وقت سابق، أفادت مصادر صحفية أن قادة الناتو سيوافقون في مدريد على استراتيجية "الناتو" الجديدة والمحدثة حتى عام 2030.