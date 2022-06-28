https://arabic.sputniknews.com/20220628/الولايات-المتحدة-تحظر-استيراد-الذهب-الروسي-إلى-البلاد-1064369301.html
الولايات المتحدة تحظر استيراد الذهب الروسي إلى البلاد
الولايات المتحدة تحظر استيراد الذهب الروسي إلى البلاد
28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T14:42+0000
2022-06-28T14:42+0000
2022-06-28T14:42+0000
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2022
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الولايات المتحدة تحظر استيراد الذهب الروسي إلى البلاد
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