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https://arabic.sputniknews.com/20220628/انفجار-عبوة-ناسفة-بوسط-مدينة-الرقة-وقسد-تفرض-طوقا-أمنيا--1064343526.html
انفجار عبوة ناسفة بوسط مدينة الرقة وقسد تفرض طوقا أمنيا
انفجار عبوة ناسفة بوسط مدينة الرقة وقسد تفرض طوقا أمنيا
انفجرت عبوة ناسفة في شارع المنصور وسط مدينة الرقة شرقي سوريا دون ورود معلومات عن حجم الأضرار. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T09:38+0000
2022-06-28T09:38+0000
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أخبار سوريا اليوم
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دمشق - سبوتنيك. وذكرت مصادر محلية لسبوتنيك أن "قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسيطر على مدينة الرقة فرضت طوقا أمنيا في المكان فور وقوع الانفجار، مع توافد لسيارات الإسعاف".من جهة ثانية، قال مصدر أمني لـ "سبوتنك"، أمس الاثنين، إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم جراء هجوم نفذه مسلحون على منزل في درعا بسوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/مقتل-5-أشخاص-جراء-هجوم-مسلحين-على-منزل-في-درعا-بسوريا-1064322885.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الرقة

انفجار عبوة ناسفة بوسط مدينة الرقة وقسد تفرض طوقا أمنيا

09:38 GMT 28.06.2022
© Sputnik . ATEEA AL-ATEEA اكتشاف مقبرتين تضمان رفات جنود سوريين بريف الرقة
 اكتشاف مقبرتين تضمان رفات جنود سوريين بريف الرقة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Sputnik . ATEEA AL-ATEEA
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انفجرت عبوة ناسفة في شارع المنصور وسط مدينة الرقة شرقي سوريا دون ورود معلومات عن حجم الأضرار.
دمشق - سبوتنيك. وذكرت مصادر محلية لسبوتنيك أن "قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسيطر على مدينة الرقة فرضت طوقا أمنيا في المكان فور وقوع الانفجار، مع توافد لسيارات الإسعاف".
مقتل 4 جنود من الجيش السوري بهجومين إرهابيين في درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
سوريا... مقتل 5 أشخاص جراء هجوم مسلحين على منزل في درعا
أمس, 21:23 GMT
من جهة ثانية، قال مصدر أمني لـ "سبوتنك"، أمس الاثنين، إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم جراء هجوم نفذه مسلحون على منزل في درعا بسوريا.
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