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https://arabic.sputniknews.com/20220628/بايدن-يعتزم-مغادرة-قمة-الـ7-قبل-الموعد-المحدد-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية-1064345015.html
بايدن يعتزم مغادرة قمة الـ7 قبل الموعد المحدد بسبب "سوء الأحوال الجوية"
بايدن يعتزم مغادرة قمة الـ7 قبل الموعد المحدد بسبب "سوء الأحوال الجوية"
ذكرت قناة Welt TV الألمانية، أن الرئيس الأمريكي بايدن يعتزم مغادرة قمة مجموعة السبع في إلماو قبل الموعد المحدد "بسبب سوء الأحوال الجوية". 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T10:08+0000
2022-06-28T10:08+0000
العالم
جو بايدن
قمة السبع
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وتناقلت وسائل الإعلام صورا لطائرة الرئيس الأمريكي، وتظهر الصور درج الطائرة الرئاسية مهيئأ لمغادرة بايدن.وكانت كاميرات وسائل الإعلام الغربية قد التقطت أمس الإثنين لحظات مثيرة للاهتمام خلال عقد اجتماع بين قادة مجموعة السبع المقامة في ألمانيا.وأظهرت اللقطات المنشورة استعداد قادة الدول لالتقاط صورة جماعية خلال القمة المقامة في مدينة بافاريا الألمانية، حيث قام المستشار الألماني أولاف شولتز بتنبيه زميله الأمريكي جو بايدن بعدما نسي أنه بصدد التقاط صورة مشتركة مع الآخرين.وتعقد قمة مجموعة السبع، برئاسة ألمانيا، في قلعة إلماو البافارية، والتي بدأت يوم الأحد وستستمر حتى اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور زعماء خمس دول هي الهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والسنغال والأرجنتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/شولتز-ينقذ-بايدن-خلال-قمة-مجموعة-السبع-فيديو-1064279766.html
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العالم, جو بايدن, قمة السبع

بايدن يعتزم مغادرة قمة الـ7 قبل الموعد المحدد بسبب "سوء الأحوال الجوية"

10:08 GMT 28.06.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
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ذكرت قناة Welt TV الألمانية، أن الرئيس الأمريكي بايدن يعتزم مغادرة قمة مجموعة السبع في إلماو قبل الموعد المحدد "بسبب سوء الأحوال الجوية".
وتناقلت وسائل الإعلام صورا لطائرة الرئيس الأمريكي، وتظهر الصور درج الطائرة الرئاسية مهيئأ لمغادرة بايدن.
وكانت كاميرات وسائل الإعلام الغربية قد التقطت أمس الإثنين لحظات مثيرة للاهتمام خلال عقد اجتماع بين قادة مجموعة السبع المقامة في ألمانيا.
وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
شولتز ينقذ بايدن خلال قمة مجموعة السبع.. فيديو
أمس, 08:35 GMT
وأظهرت اللقطات المنشورة استعداد قادة الدول لالتقاط صورة جماعية خلال القمة المقامة في مدينة بافاريا الألمانية، حيث قام المستشار الألماني أولاف شولتز بتنبيه زميله الأمريكي جو بايدن بعدما نسي أنه بصدد التقاط صورة مشتركة مع الآخرين.
وتعقد قمة مجموعة السبع، برئاسة ألمانيا، في قلعة إلماو البافارية، والتي بدأت يوم الأحد وستستمر حتى اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور زعماء خمس دول هي الهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والسنغال والأرجنتين.
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