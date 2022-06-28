https://arabic.sputniknews.com/20220628/بايدن-يهنئ-فنلندا-والسويد-وتركيا-على-توقيع-مذكرة-التفاهم-الثلاثية-1064383030.html
بايدن يهنئ فنلندا والسويد وتركيا على توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية
بايدن يهنئ فنلندا والسويد وتركيا على توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية
هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، فنلندا والسويد وتركيا على توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية، اليوم الثلاثاء. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T20:30+0000
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وأكد الرئيس الأمريكي أن تلك الخطوة الثلاثية تعد خطوة حاسمة نحو انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف "الناتو".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".ونشرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية مقتطفات من البيان الثلاثي المشترك جاء فيه أن "تركيا تؤكد دعمها لسياسة الباب المفتوح للناتو وتعرب عن دعمها لدعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف في قمة مدريد"، إضافة إلى أن "فنلندا والسويد ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب، عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا".وجاء في البيان الثلاثي المشترك أن "السويد وفنلندا باعتبارهما حليفين مستقبليين في حلف "الناتو" لن تدعمان تنظيمي "بي واي دي/واي بي جي" وغولن"، في إشارة إلى "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب الكردية" في سوريا، والتي تصنفها تركيا "إرهابية"، لافتا إلى أن "السويد وفنلندا تدينان بشكل واضح وصريح كافة هجمات التنظيمات الإرهابية ضد تركيا"، بحسب وكالة الأناضول.ومن جانبه، قال ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف "الناتو"، في مؤتمر صحفي، أن "فنلندا والسويد أعربتا عن استعدادهما للعمل مع تركيا بشأن طلبات تسليم المشتبه بهم كإرهابيين"، مؤكدا أن "انضمام فنلندا والسويد سيغير الوضع الأمني في البلطيق ويؤكد أن باب الناتو مفتوح رغم رفض بوتين توسع الحلف".وأشار ستولتنبرغ إلى أن "زعماء الحلفاء سيتخذون غدا قرارا بدعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى عضوية الناتو".
https://arabic.sputniknews.com/20220628/فنلندا-والسويد-تبدآن-التحقيق-بأنشطة-التنظيمات-الإرهابية-ضد-تركيا-وتسليم-مطلوبين-1064381314.html
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فنلندا, أخبار تركيا اليوم, السويد, أخبار العالم الآن
بايدن يهنئ فنلندا والسويد وتركيا على توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية
20:30 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 20:52 GMT 28.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، فنلندا والسويد وتركيا على توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية، اليوم الثلاثاء.
وأكد الرئيس الأمريكي أن تلك الخطوة الثلاثية تعد خطوة حاسمة نحو انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف "الناتو".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".
ونشرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية مقتطفات من البيان الثلاثي المشترك جاء فيه أن "تركيا
تؤكد دعمها لسياسة الباب المفتوح للناتو وتعرب عن دعمها لدعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف في قمة مدريد"، إضافة إلى أن "فنلندا والسويد ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب، عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا".
وجاء في البيان الثلاثي المشترك أن "السويد وفنلندا
باعتبارهما حليفين مستقبليين في حلف "الناتو" لن تدعمان تنظيمي "بي واي دي/واي بي جي" وغولن"، في إشارة إلى "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب الكردية" في سوريا، والتي تصنفها تركيا "إرهابية"، لافتا إلى أن "السويد وفنلندا تدينان بشكل واضح وصريح كافة هجمات التنظيمات الإرهابية ضد تركيا"، بحسب وكالة الأناضول.
ومن جانبه، قال ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف "الناتو"
، في مؤتمر صحفي، أن "فنلندا والسويد أعربتا عن استعدادهما للعمل مع تركيا بشأن طلبات تسليم المشتبه بهم كإرهابيين"، مؤكدا أن "انضمام فنلندا والسويد سيغير الوضع الأمني في البلطيق ويؤكد أن باب الناتو مفتوح رغم رفض بوتين توسع الحلف".
وأشار ستولتنبرغ إلى أن "زعماء الحلفاء سيتخذون غدا قرارا بدعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى عضوية الناتو".