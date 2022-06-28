https://arabic.sputniknews.com/20220628/برلمانيون-ليبيون-واشنطن-تسعى-لتنصيب-وليامز-على-رأس-البعثة-الأممية-لتنفذ-أجندتها--1064377340.html

برلمانيون ليبيون: واشنطن تسعى لتنصيب "وليامز" على رأس البعثة الأممية لتنفذ أجندتها

برلمانيون ليبيون: واشنطن تسعى لتنصيب "وليامز" على رأس البعثة الأممية لتنفذ أجندتها

قال برلمانيون ليبيون إن واشنطن تسعى للدفع بالمستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، لرئاسة البعثة الأممية في ليبيا، أو الإبقاء عليها في منصبها الحالي دون التوافق على... 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T17:17+0000

2022-06-28T17:17+0000

2022-06-28T17:17+0000

أخبار ليبيا اليوم

تقارير سبوتنيك

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ويتهم نواب المستشارة الأممية بأنها وراء بعثرة أوراق المشهد الليبي في الوقت الراهن، وأنها تنفذ التوجهات الأمريكية في ليبيا، ما يزيد الأزمة تعقيدا.وعادت ويليامز إلى ليبيا أوائل شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2021 بعد تكليفها مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، بعد مغادرة منصبها السابق رئيسةً لبعثة الأمم لمتحدة بالإنابة، بعد استقالة غسان سلامة مطلع مارس/ آذار2020.ولم ينجح مجلس الأمن في التوافق على الاسم الذي اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة وهو وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادوم، خلال جلسة الاثنين.قال البرلماني الليبي محمد العباني، إن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز والسفير الأمريكي في ليبيا يعملان على تنفيذ التوجهات والسياسات الأمريكية في ليبيا.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن واشنطن ترغب في أن يكون المبعوث الأممي لليبيا من جنسية أمريكية، وأنها تدفع نحو تولي ستيفاني المهمة.وأوضح أن وليامز تخرج عن المهام الموكلة لها في الوقت الراهن باعتبارها مستشارة للأمين العام، حين تنفذ السياسة الأمريكية في ليبيا وتقوم بدور المبعوث الأممي وليس المستشارة للأمين العام.فيما يتعلق بلقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة وخالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أوضح العباني، أن: "ما ينتج عن اللقاء حال التوافق يشوبه الشك، كون المجلس الأعلى للدولة غير شرعي، انتهت شرعيته بانتهاء اتفاق الصخيرات عام 2017، ما يعني أن كل ما يترتب على الاجتماع يمكن الطعن في شرعيته".من ناحيته قال البرلماني الليبي إبراهيم الزغيد، إن أغلبية أعضاء البرلمان يرفضون بقاء ستيفاني وليامز في ليبيا بأي شكل من الأشكال.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مشايخ القبائل والأعيان والشارع الليبي يستنكرون بقاء ودعم الإبقاء على ستيفاني وليامز في المشهد الليبي.ولفت إلى أن واشنطن تسعى لبسط سيطرتها على ليبيا من أجل النفط والغاز والثروات الموجودة في أنحاء البلاد.وشدد على أن مجلس الأمن يجب أن يعلم الرفض الشعبي لوجود وليامز في ليبيا، وأن فرضها على المشهد بهذا الشكل لن يؤدي إلا لعرقلة المشهد.وانطلقت اليوم، الاجتماعات التشاورية بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، والوفدين المرافقين لهما في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.وحسب تصريح رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، من جنيف، أشاد عقيلة صالح "بدور وليامز المهم في حل الأزمة الليبية"، كما رحّب بحضور المشري..وأشار إلى أن "مجلس النواب الليبي يسعى لمصالحة تستهدف تغليب العقل ومحاصرة الأهواء وفرض السلم الاجتماعي والحوار.. مصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة تعمق روح الحوار بين كل المكونات، فهي شرط من شروط الاستقرار، وأساس التوافق وإعادة البناء وحل مشكلات المهجرين والنازحين والفارين من الفوضى".كما شدد على "حرصه التام على أن يختار الشعب الليبي حكامه دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة، للخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغ تستغله التنظيمات الإرهابية التي تستغل مساحة الحرية والفراغ السياسي".

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أخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك