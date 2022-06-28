https://arabic.sputniknews.com/20220628/بعد-هبوط-الأهلي-السعودي-عمر-السومة-يدخل-حسابات-القادسية-الكويتي-1064377198.html
بعد هبوط الأهلي السعودي... عمر السومة يدخل حسابات القادسية الكويتي
بعد هبوط الأهلي السعودي... عمر السومة يدخل حسابات القادسية الكويتي
دخل مهاجم المنتخب السوري، عمر السومة، حسابات نادي القادسية الكويتي، لتدعيم صفوف الفريق الأول بداية من الموسم الجديد، بعد هبوط ناديه، الأهلي السعودي. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T17:02+0000
2022-06-28T17:02+0000
2022-06-28T17:02+0000
مباريات الدوري السعودي
عمر السومة
الكويت
مجتمع
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وأفادت صحيفة الجريدة، أمس الاثنين، بأن نادي القادسية اجرت اتصالات مع عمر السومة بهدف تدعيم صفوف الفريق الكويتي، بجانب الإيفواري مامادو سيورو، الذي تم التعاقد معه مؤخرا، قادما من الدوري السعودي.وطلب المهاجم السوري وقت أطول أو مهلة حتى نهاية الموسم الحالي في السعودية، وذلك قبيل هبوط النادي الذي يلعب له رسميا، وهو أهلي جدة السعودي، بعد تعادله أمام الشباب أمس، في آخر جولات والإعلان عن هبوطه بشكل رسمي.ويشار إلى أن عمر السومة قد انتقل لصفوف الأهلي السعودي في صيف العام 2014 قادما من القادسية الكويتي، نفسه، حيث سينتهي عقده الحالي في 30 يونيو/حزيران عام 2024.وخاض المهاجم السوري المحترف 179 مباراة مع الأهلي في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في تسجيل 143 هدفا وصنع 24 تمريرة حاسمة لزملائه.وفي السياق ذاته، تم الإعلان عن هبوط فريق أهلي جدة السعودي إلى دوري الدرجة الثانية في المملكة "يلو" للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد التعادل دون أهداف مع الشباب في الجولة الأخيرة من الدوري.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/عمر-السومة-يقود-الأهلي-السعودي-لربع-نهائي-كأس-خادم-الحرمين-الشريفين-فيديو-1054427649.html
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مباريات الدوري السعودي, عمر السومة, الكويت, مجتمع
بعد هبوط الأهلي السعودي... عمر السومة يدخل حسابات القادسية الكويتي
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دخل مهاجم المنتخب السوري، عمر السومة، حسابات نادي القادسية الكويتي، لتدعيم صفوف الفريق الأول بداية من الموسم الجديد، بعد هبوط ناديه، الأهلي السعودي.
وأفادت صحيفة الجريدة
، أمس الاثنين، بأن نادي القادسية اجرت اتصالات مع عمر السومة بهدف تدعيم صفوف الفريق الكويتي، بجانب الإيفواري مامادو سيورو، الذي تم التعاقد معه مؤخرا، قادما من الدوري السعودي.
21 ديسمبر 2021, 20:24 GMT
وطلب المهاجم السوري
وقت أطول أو مهلة حتى نهاية الموسم الحالي في السعودية، وذلك قبيل هبوط النادي الذي يلعب له رسميا، وهو أهلي جدة السعودي، بعد تعادله أمام الشباب أمس، في آخر جولات والإعلان عن هبوطه بشكل رسمي.
ويشار إلى أن عمر السومة قد انتقل لصفوف الأهلي السعودي في صيف العام 2014 قادما من القادسية الكويتي، نفسه، حيث سينتهي عقده الحالي في 30 يونيو/حزيران عام 2024.
وخاض المهاجم السوري المحترف 179 مباراة مع الأهلي في مسابقة الدوري السعودي
للمحترفين، حيث نجح في تسجيل 143 هدفا وصنع 24 تمريرة حاسمة لزملائه.
وفي السياق ذاته، تم الإعلان عن هبوط فريق أهلي جدة السعودي إلى دوري الدرجة الثانية في المملكة "يلو" للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد التعادل دون أهداف مع الشباب في الجولة الأخيرة من الدوري.