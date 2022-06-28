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https://arabic.sputniknews.com/20220628/بوتين-جميع-العرقيات-في-أفغانستان-يجب-أن-تشارك-في-إدارة-البلاد-1064372940.html
بوتين: جميع العرقيات في أفغانستان يجب أن تشارك في إدارة البلاد
بوتين: جميع العرقيات في أفغانستان يجب أن تشارك في إدارة البلاد
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن جميع العرقيات في أفغانستان يجب أن تشارك مشاركة كاملة في إدارة البلاد. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T15:34+0000
2022-06-28T15:34+0000
روسيا
العالم
حركة طالبان
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دوشنبيه - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه مع الرئيس الطاجيكي إمام على رحمن:أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أمس الاثنين، أن بلاده تحافظ على اتصالاتها مع قيادة "طالبان"، مرجحا رفع الحركة من قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، شريطة تشكيل حكومة متوازنة سياسيا.وقال أوشاكوف للصحفيين: "نحافظ على اتصالاتنا مع قيادة حركة طالبان، إنها القوة السياسية المهيمنة الآن في أفغانستان. ولكن من المهم للغاية أننا نشجع السلطات الأفغانية الجديدة على تشكيل حكومة متوازنة سياسيا، ونشجعها على تكثيف إجراءاتها لمواجهة التهديد الإرهابي، بالطبع، نولي المزيد من الاهتمام لضمان حقوق الإنسان".وأضاف أوشاكوف: "إذا حدث تقدم في هذه المجالات، فقد ينشأ وضع يؤدي إلى رفع حركة طالبان من قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، أي سيكون هذا هو الأساس للاعتراف الرسمي بالحكومة الجديدة في أفغانستان".وكانت "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) أعلنت، في 7 سبتمبر/أيلول 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد انتزاع السلطة من الحكومة السابقة برئاسة أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة إلى العاصمة.وأغلقت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى سفاراتها وسحبت دبلوماسييها من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على السلطة.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة الاعتراف بوفاء هذه الحكومة بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/روسيا-ترجح-رفع-حركة-طالبان-من-قائمة-عقوبات-الأمم-المتحدة-إذا-تم-تشكيل-حكومة-متوازنة-1064305959.html
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روسيا, العالم, حركة طالبان

بوتين: جميع العرقيات في أفغانستان يجب أن تشارك في إدارة البلاد

15:34 GMT 28.06.2022
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الرئيس فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن جميع العرقيات في أفغانستان يجب أن تشارك مشاركة كاملة في إدارة البلاد.
دوشنبيه - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه مع الرئيس الطاجيكي إمام على رحمن:

"نحن ننطلق من حقيقة أن جميع العرقيات الممثلة في أفغانستان يجب أن تشارك مشاركة كاملة في إدارة البلاد. وسوف نواصل العمل بهذا النهج".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أمس الاثنين، أن بلاده تحافظ على اتصالاتها مع قيادة "طالبان"، مرجحا رفع الحركة من قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، شريطة تشكيل حكومة متوازنة سياسيا.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "نحافظ على اتصالاتنا مع قيادة حركة طالبان، إنها القوة السياسية المهيمنة الآن في أفغانستان. ولكن من المهم للغاية أننا نشجع السلطات الأفغانية الجديدة على تشكيل حكومة متوازنة سياسيا، ونشجعها على تكثيف إجراءاتها لمواجهة التهديد الإرهابي، بالطبع، نولي المزيد من الاهتمام لضمان حقوق الإنسان".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
روسيا ترجح رفع حركة طالبان من قائمة عقوبات الأمم المتحدة إذا تم تشكيل حكومة متوازنة
أمس, 14:41 GMT
وأضاف أوشاكوف: "إذا حدث تقدم في هذه المجالات، فقد ينشأ وضع يؤدي إلى رفع حركة طالبان من قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، أي سيكون هذا هو الأساس للاعتراف الرسمي بالحكومة الجديدة في أفغانستان".
وكانت "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) أعلنت، في 7 سبتمبر/أيلول 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد انتزاع السلطة من الحكومة السابقة برئاسة أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة إلى العاصمة.
وأغلقت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى سفاراتها وسحبت دبلوماسييها من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على السلطة.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة الاعتراف بوفاء هذه الحكومة بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
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