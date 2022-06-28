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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220628/بولندا-مخاوف-من-عواقب-فشل-القوات-الأوكرانية-1064326432.html
بولندا.. مخاوف من عواقب فشل القوات الأوكرانية
بولندا.. مخاوف من عواقب فشل القوات الأوكرانية
قام مندوب مجلة "أميريكان كونسيرفاتيف" بجولة استطلاعية في بولندا التقى خلالها مواطنين بولنديين ومقاتلين متطوعين أجانب ولاجئين أوكرانيين. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T06:00+0000
2022-06-28T06:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وكشفوا له أن المعلومات الواردة من أوكرانيا عن إخفاقات القوات الأوكرانية في منطقة دونباس في جنوب شرق البلاد تثير قلقهم وخوفهم.ويخشى من تحدثوا لمندوب المجلة الأمريكية أن تتمكن القوات الروسية التي تواصل تقدّمها من فرض سيطرتها على جزء كبير من أوكرانيا، إن لم يكن أوكرانيا كلها.وبحسب المجلة فإنهم يخشون أن "يقع جزء كبير من أوكرانيا أو أوكرانيا كلها في يد روسيا". ويمكن أن يحدث هذا عندما يتضاءل اهتمام المجتمع الأوروبي بالصراع الدائر في أوكرانيا. ويخشون أيضا أن يجعل تقدم الجيش الروسي في دونباس الاتحاد الأوروبي يكف عن تقديم المساعدة لنظام الحكم الأوكراني.وقد اضطرت روسيا إلى بدء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية الناس من جرائم القتل الجماعي التي ظل نظام كييف يرتكبها ضد المواطنين في جنوب شرق البلاد منذ عام 2014.
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العالم

بولندا.. مخاوف من عواقب فشل القوات الأوكرانية

06:00 GMT 28.06.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصوردبابة تابعة لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية
دبابة تابعة لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
/
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قام مندوب مجلة "أميريكان كونسيرفاتيف" بجولة استطلاعية في بولندا التقى خلالها مواطنين بولنديين ومقاتلين متطوعين أجانب ولاجئين أوكرانيين.
وكشفوا له أن المعلومات الواردة من أوكرانيا عن إخفاقات القوات الأوكرانية في منطقة دونباس في جنوب شرق البلاد تثير قلقهم وخوفهم.
ويخشى من تحدثوا لمندوب المجلة الأمريكية أن تتمكن القوات الروسية التي تواصل تقدّمها من فرض سيطرتها على جزء كبير من أوكرانيا، إن لم يكن أوكرانيا كلها.
وبحسب المجلة فإنهم يخشون أن "يقع جزء كبير من أوكرانيا أو أوكرانيا كلها في يد روسيا". ويمكن أن يحدث هذا عندما يتضاءل اهتمام المجتمع الأوروبي بالصراع الدائر في أوكرانيا. ويخشون أيضا أن يجعل تقدم الجيش الروسي في دونباس الاتحاد الأوروبي يكف عن تقديم المساعدة لنظام الحكم الأوكراني.
وقد اضطرت روسيا إلى بدء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية الناس من جرائم القتل الجماعي التي ظل نظام كييف يرتكبها ضد المواطنين في جنوب شرق البلاد منذ عام 2014.
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