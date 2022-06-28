https://arabic.sputniknews.com/20220628/بولندا-مخاوف-من-عواقب-فشل-القوات-الأوكرانية-1064326432.html
بولندا.. مخاوف من عواقب فشل القوات الأوكرانية
بولندا.. مخاوف من عواقب فشل القوات الأوكرانية
قام مندوب مجلة "أميريكان كونسيرفاتيف" بجولة استطلاعية في بولندا التقى خلالها مواطنين بولنديين ومقاتلين متطوعين أجانب ولاجئين أوكرانيين. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T06:00+0000
2022-06-28T06:00+0000
2022-06-28T06:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وكشفوا له أن المعلومات الواردة من أوكرانيا عن إخفاقات القوات الأوكرانية في منطقة دونباس في جنوب شرق البلاد تثير قلقهم وخوفهم.ويخشى من تحدثوا لمندوب المجلة الأمريكية أن تتمكن القوات الروسية التي تواصل تقدّمها من فرض سيطرتها على جزء كبير من أوكرانيا، إن لم يكن أوكرانيا كلها.وبحسب المجلة فإنهم يخشون أن "يقع جزء كبير من أوكرانيا أو أوكرانيا كلها في يد روسيا". ويمكن أن يحدث هذا عندما يتضاءل اهتمام المجتمع الأوروبي بالصراع الدائر في أوكرانيا. ويخشون أيضا أن يجعل تقدم الجيش الروسي في دونباس الاتحاد الأوروبي يكف عن تقديم المساعدة لنظام الحكم الأوكراني.وقد اضطرت روسيا إلى بدء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية الناس من جرائم القتل الجماعي التي ظل نظام كييف يرتكبها ضد المواطنين في جنوب شرق البلاد منذ عام 2014.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بولندا.. مخاوف من عواقب فشل القوات الأوكرانية
تابعنا عبر
قام مندوب مجلة "أميريكان كونسيرفاتيف" بجولة استطلاعية في بولندا التقى خلالها مواطنين بولنديين ومقاتلين متطوعين أجانب ولاجئين أوكرانيين.
وكشفوا له أن المعلومات الواردة من أوكرانيا عن إخفاقات القوات الأوكرانية في منطقة دونباس في جنوب شرق البلاد تثير قلقهم وخوفهم.
ويخشى من تحدثوا لمندوب المجلة الأمريكية أن تتمكن القوات الروسية التي تواصل تقدّمها من فرض سيطرتها على جزء كبير من أوكرانيا، إن لم يكن أوكرانيا كلها.
وبحسب
المجلة فإنهم يخشون أن "يقع جزء كبير من أوكرانيا أو أوكرانيا كلها في يد روسيا". ويمكن أن يحدث هذا عندما يتضاءل اهتمام المجتمع الأوروبي بالصراع الدائر في أوكرانيا. ويخشون أيضا أن يجعل تقدم الجيش الروسي في دونباس الاتحاد الأوروبي يكف عن تقديم المساعدة لنظام الحكم الأوكراني.
وقد اضطرت روسيا إلى بدء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية الناس من جرائم القتل الجماعي التي ظل نظام كييف يرتكبها ضد المواطنين في جنوب شرق البلاد منذ عام 2014.