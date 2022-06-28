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https://arabic.sputniknews.com/20220628/بيانات-إمدادات-أوبك--إلى-السوق-العالمية-أقل-بنحو-نصف-مليار-برميل-عن-المتفق-عليه-1064380093.html
بيانات: إمدادات "أوبك +" إلى السوق العالمية أقل بنحو نصف مليار برميل عن المتفق عليه
بيانات: إمدادات "أوبك +" إلى السوق العالمية أقل بنحو نصف مليار برميل عن المتفق عليه
تخلف تحالف "أوبك +" بأكثر من نصف مليار برميل عن تعهده الإنتاجي لتزويد الأسواق العالمية بالنفط، ما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن قدرة المجموعة على تحقيق التوازن في... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T18:45+0000
2022-06-28T18:45+0000
اقتصاد
العالم
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في مايو/ أيار عام 2020، وحدت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها جهودهم لتنسيق تخفيضات الإنتاج بهدف إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".ومنذ ذلك الحين، ضخت المجموعة المعروفة باسم "أوبك +" 562 مليون برميل أقل من المستويات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفقا لبيانات من لجنتها الفنية المشتركة، التي تحلل أسواق الخام نيابة عن الوزراء.وارتفع معدل امتثال "أوبك +" لاتفاق خفض الإنتاج إلى 256% في مايو حيث أنتج الأعضاء 2.7 مليون برميل يوميا أقل من هدفهم الجماعي. تكافح المجموعة منذ شهور لتسليم كميات النفط التي تعهدت بها، حيث يعاني بعض الأعضاء من تضاؤل ​​الاستثمار ومشاكل التشغيل.وتقتصر الطاقة الإنتاجية الفائضة على الأعضاء الأساسيين في الخليج، وحتى هؤلاء قد تتضاءل إمداداتهم غير المستغلة بسبب الخسائر الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا، ولكن الآن هناك شكوك حول مقدار المزيد من المعروض الذي يمكن أن تجلبه "أوبك +" إلى السوق.يوم الاثنين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأمريكي في قمة مجموعة السبع إن حاكم الإمارات الشيخ محمد بن زايد قال إن أكبر مصدرين للنفط في "أوبك +" يضخان بالفعل قدر المستطاع.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/نيجيريا-قدرة-أوبك--على-زيادة-إنتاج-النفط-محدودة-للغاية-1064171229.html
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اقتصاد, العالم

بيانات: إمدادات "أوبك +" إلى السوق العالمية أقل بنحو نصف مليار برميل عن المتفق عليه

18:45 GMT 28.06.2022
© AFP 2022 / ALEXANDER KLEIN / FILEThe press conference room of the OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) is seen at the organization's headquarter on the eve of the 164th OPEC meeting in Vienna, Austria on December 3, 2013
The press conference room of the OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) is seen at the organization's headquarter on the eve of the 164th OPEC meeting in Vienna, Austria on December 3, 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / ALEXANDER KLEIN / FILE
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تخلف تحالف "أوبك +" بأكثر من نصف مليار برميل عن تعهده الإنتاجي لتزويد الأسواق العالمية بالنفط، ما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن قدرة المجموعة على تحقيق التوازن في السوق العالمية.
في مايو/ أيار عام 2020، وحدت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها جهودهم لتنسيق تخفيضات الإنتاج بهدف إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".
ومنذ ذلك الحين، ضخت المجموعة المعروفة باسم "أوبك +" 562 مليون برميل أقل من المستويات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفقا لبيانات من لجنتها الفنية المشتركة، التي تحلل أسواق الخام نيابة عن الوزراء.
محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة أوبك، 8 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
نيجيريا: قدرة "أوبك +" على زيادة إنتاج النفط محدودة للغاية
24 يونيو, 20:40 GMT
وارتفع معدل امتثال "أوبك +" لاتفاق خفض الإنتاج إلى 256% في مايو حيث أنتج الأعضاء 2.7 مليون برميل يوميا أقل من هدفهم الجماعي. تكافح المجموعة منذ شهور لتسليم كميات النفط التي تعهدت بها، حيث يعاني بعض الأعضاء من تضاؤل ​​الاستثمار ومشاكل التشغيل.
وتقتصر الطاقة الإنتاجية الفائضة على الأعضاء الأساسيين في الخليج، وحتى هؤلاء قد تتضاءل إمداداتهم غير المستغلة بسبب الخسائر الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا، ولكن الآن هناك شكوك حول مقدار المزيد من المعروض الذي يمكن أن تجلبه "أوبك +" إلى السوق.
يوم الاثنين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأمريكي في قمة مجموعة السبع إن حاكم الإمارات الشيخ محمد بن زايد قال إن أكبر مصدرين للنفط في "أوبك +" يضخان بالفعل قدر المستطاع.
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