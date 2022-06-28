بينيت: أنصح أعداءنا بعدم تحدينا
© AFP 2022 / RONEN ZVULUNرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
© AFP 2022 / RONEN ZVULUN
قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، نصيحة لأعداء بلاده بعدم تحديها.
ونشر المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير جندلمان، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة أكد من خلالها أن بينيت عقد جلستين لتقييم الوضع في مقر قيادة "الموساد" وفي مقر قيادة "الشاباك" تم خلالهما تلخيص العمليات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي.
عقد رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم جلستين لتقييم الوضع في مقر قيادة الموساد وفي مقر قيادة الشاباك تم خلالها تلخيص العمليات التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم. كما لخص رئيس الوزراء الأسس لاستمرار الأنشطة التي ستقوم بها الأجهزة الأمنية خلال الفترة المقبلة على جميع الجبهات. pic.twitter.com/4yCAttFPVg— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) June 28, 2022
وناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسس لاستمرار الأنشطة التي ستقوم بها الأجهزة الأمنية لبلاده خلال الفترة المقبلة على جميع الجبهات، موضحا أنه رغم عدم استقرار الوضع السياسي الإسرائيلي، فإن استراتيجية الأمن القومي مستقرة وواضحة ومفادها الإمساك بزمام المبادرة وممارسة الردع وبناء قوة عظيمة.
وأعرب بينيت عن ثقته في جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، موضحا أنها ستستمر في الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل على مدار الساعة، مؤكدا أنه سينقل دولة إسرائيل لمن سيخلفه وهي قوية وآمنة على جميع الجبهات، من الشمال إلى الجنوب.
فيما أكد بينيت في تغريدة خاصة على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أن استراتيجية الأمن القومي لإسرائيل مستقرة وواضحة وتتمثل في "المبادرة والردع وبناء قوة جبارة، معربا عن شكره لكل عناصر وقوات الموساد والشاباك، بدعوى إخلاصهم في العمل وتفانيهم في الحفاظ على أمن إسرائيل.
קיימתי היום הערכות מצב, תחילה עם ראש המוסד, דוד ברנע ואנשיו, ואח״כ ראש השב״כ רונן בר ואנשיו.— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) June 28, 2022
אני מעביר הלאה מדינת ישראל בטוחה וחזקה - בכל הגזרות, מצפון ועד דרום, ואני סומך על כלל גופי הביטחון שימשיכו בעבודתם המסורה וישמרו על ביטחון אזרחי ישראל, כל העת. >> pic.twitter.com/M71i97pDjx
سبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، إن المهمة القتالية التي كانت تستوجب إرسال العشرات من عناصر الكوماندوز خلف خطوط العدو باتت ممكنة الآن عبر بضعة أشخاص فقط ولوحة مفاتيح.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في مؤتمر بمناسبة أسبوع الإنترنت السنوي في جامعة تل أبيب، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال بينيت: "اليوم من الممكن ضرب العدو من خلال الإنترنت. ما كان يتطلب في الماضي من 50 إلى 100 عنصر كوماندوز للعمل سرا خلف خطوط العدو، مع خطر كبير، يمكن تحقيقه اليوم من خلال بعض الأشخاص الأذكياء الذين يجلسون مع لوحة مفاتيح".