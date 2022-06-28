عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220628/بينيت-أنصح-أعداءنا-بعدم-تحدينا-1064373689.html
بينيت: أنصح أعداءنا بعدم تحدينا
بينيت: أنصح أعداءنا بعدم تحدينا
قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، نصيحة لأعداء بلاده بعدم تحديها. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T15:59+0000
2022-06-28T15:59+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062715627_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_ae91a9d6f00cd75b5bc409caa022d36d.jpg
ونشر المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير جندلمان، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة أكد من خلالها أن بينيت عقد جلستين لتقييم الوضع في مقر قيادة "الموساد" وفي مقر قيادة "الشاباك" تم خلالهما تلخيص العمليات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي.وناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسس لاستمرار الأنشطة التي ستقوم بها الأجهزة الأمنية لبلاده خلال الفترة المقبلة على جميع الجبهات، موضحا أنه رغم عدم استقرار الوضع السياسي الإسرائيلي، فإن استراتيجية الأمن القومي مستقرة وواضحة ومفادها الإمساك بزمام المبادرة وممارسة الردع وبناء قوة عظيمة.وأعرب بينيت عن ثقته في جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، موضحا أنها ستستمر في الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل على مدار الساعة، مؤكدا أنه سينقل دولة إسرائيل لمن سيخلفه وهي قوية وآمنة على جميع الجبهات، من الشمال إلى الجنوب.فيما أكد بينيت في تغريدة خاصة على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أن استراتيجية الأمن القومي لإسرائيل مستقرة وواضحة وتتمثل في "المبادرة والردع وبناء قوة جبارة، معربا عن شكره لكل عناصر وقوات الموساد والشاباك، بدعوى إخلاصهم في العمل وتفانيهم في الحفاظ على أمن إسرائيل.سبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، إن المهمة القتالية التي كانت تستوجب إرسال العشرات من عناصر الكوماندوز خلف خطوط العدو باتت ممكنة الآن عبر بضعة أشخاص فقط ولوحة مفاتيح.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في مؤتمر بمناسبة أسبوع الإنترنت السنوي في جامعة تل أبيب، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال بينيت: "اليوم من الممكن ضرب العدو من خلال الإنترنت. ما كان يتطلب في الماضي من 50 إلى 100 عنصر كوماندوز للعمل سرا خلف خطوط العدو، مع خطر كبير، يمكن تحقيقه اليوم من خلال بعض الأشخاص الأذكياء الذين يجلسون مع لوحة مفاتيح".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062715627_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_1397f258fd55961c1f81bc10308e742e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن

بينيت: أنصح أعداءنا بعدم تحدينا

15:59 GMT 28.06.2022
© AFP 2022 / RONEN ZVULUNرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / RONEN ZVULUN
تابعنا عبرTelegram
قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، نصيحة لأعداء بلاده بعدم تحديها.
ونشر المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير جندلمان، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة أكد من خلالها أن بينيت عقد جلستين لتقييم الوضع في مقر قيادة "الموساد" وفي مقر قيادة "الشاباك" تم خلالهما تلخيص العمليات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي.
وناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسس لاستمرار الأنشطة التي ستقوم بها الأجهزة الأمنية لبلاده خلال الفترة المقبلة على جميع الجبهات، موضحا أنه رغم عدم استقرار الوضع السياسي الإسرائيلي، فإن استراتيجية الأمن القومي مستقرة وواضحة ومفادها الإمساك بزمام المبادرة وممارسة الردع وبناء قوة عظيمة.
وأعرب بينيت عن ثقته في جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، موضحا أنها ستستمر في الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل على مدار الساعة، مؤكدا أنه سينقل دولة إسرائيل لمن سيخلفه وهي قوية وآمنة على جميع الجبهات، من الشمال إلى الجنوب.
فيما أكد بينيت في تغريدة خاصة على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أن استراتيجية الأمن القومي لإسرائيل مستقرة وواضحة وتتمثل في "المبادرة والردع وبناء قوة جبارة، معربا عن شكره لكل عناصر وقوات الموساد والشاباك، بدعوى إخلاصهم في العمل وتفانيهم في الحفاظ على أمن إسرائيل.
سبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، إن المهمة القتالية التي كانت تستوجب إرسال العشرات من عناصر الكوماندوز خلف خطوط العدو باتت ممكنة الآن عبر بضعة أشخاص فقط ولوحة مفاتيح.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في مؤتمر بمناسبة أسبوع الإنترنت السنوي في جامعة تل أبيب، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال بينيت: "اليوم من الممكن ضرب العدو من خلال الإنترنت. ما كان يتطلب في الماضي من 50 إلى 100 عنصر كوماندوز للعمل سرا خلف خطوط العدو، مع خطر كبير، يمكن تحقيقه اليوم من خلال بعض الأشخاص الأذكياء الذين يجلسون مع لوحة مفاتيح".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала