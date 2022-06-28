https://arabic.sputniknews.com/20220628/تحالف-تصميم-العراقي-الإطار-التنسيقي-سيتوسط-بين-الأكراد-للتوافق-على-مرشح-لمنصب-الرئيس-1064364004.html
تحالف "تصميم" العراقي: الإطار التنسيقي سيتوسط بين الأكراد للتوافق على مرشح لمنصب الرئيس
تحالف "تصميم" العراقي: الإطار التنسيقي سيتوسط بين الأكراد للتوافق على مرشح لمنصب الرئيس
كشف رئيس تحالف "تصميم" في البرلمان العراقي النائب عامر الفائز، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق أمس خلال الاجتماع بين قوى "الإطار التنسيقي" (التي تضم القوى... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T13:49+0000
2022-06-28T13:49+0000
2022-06-28T13:49+0000
العالم العربي
العراق
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بغداد - سبوتنيك. وقال الفائز، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "أبرز ما جرى خلال الاجتماع أمس بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني هو اتفاق بين الجميع على إجراء محاولة من الإطار لتوحيد الرؤى والتوسط بين القوى الكردية للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية وإنهاء الأزمة أو مساعدتهم على المجيء بمرشحين اثنين ومجلس النواب هو من سيقرر".وأضاف: "قد تنجح الوساطة وقد لا تنجح ولكن حزب الاتحاد الكردستاني وعد بالوصول إلى حل مع الديمقراطي للاتفاق على مرشح واحد".وتابع: "أيضا تم مناقشة مواصفات رئيس الوزراء الشيعي القادم والذي يجب أن يتصف بالكفاءة والخبرة والنزاهة وغير جدلي"، مشددا على أنه "لم تتم مناقشة أي أسماء لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة".وعن المدة التي قد يستغرقها "الإطار التنسيقي" لحل الأزمة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، أكد الفائز أن "المشكلة الأبرز التي تقف أمام تشكيل الحكومة الجديدة هي مشكلة اتفاق الأحزاب الكردية، وأتوقع بعد العيد (الأضحى) ربما سيتم الاتفاق على المرشحين لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وبعدها الانطلاق نحو تشكيل الحكومة الجديدة".ووجه زعيم التيار الصدري، بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.جاء ذلك في ظل انسداد طال العملية السياسية في العراق في أعقاب الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/حزب-عراقي-يكشف-لـسبوتنيك-الدوافع-الحقيقية-لاستقالة-التيار-الصدري-من-البرلمان-1063936173.html
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العالم العربي, العراق
تحالف "تصميم" العراقي: الإطار التنسيقي سيتوسط بين الأكراد للتوافق على مرشح لمنصب الرئيس
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كشف رئيس تحالف "تصميم" في البرلمان العراقي النائب عامر الفائز، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق أمس خلال الاجتماع بين قوى "الإطار التنسيقي" (التي تضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه) وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، على أن يتولى الإطار مهمة التوسط بين القوى الكردية لحل أزمة اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية.
بغداد - سبوتنيك. وقال الفائز، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "أبرز ما جرى خلال الاجتماع أمس بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني هو اتفاق بين الجميع على إجراء محاولة من الإطار لتوحيد الرؤى والتوسط بين القوى الكردية للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية وإنهاء الأزمة أو مساعدتهم على المجيء بمرشحين اثنين ومجلس النواب هو من سيقرر".
وأضاف: "قد تنجح الوساطة وقد لا تنجح ولكن حزب الاتحاد الكردستاني وعد بالوصول إلى حل مع الديمقراطي للاتفاق على مرشح واحد".
وتابع: "أيضا تم مناقشة مواصفات رئيس الوزراء الشيعي القادم والذي يجب أن يتصف بالكفاءة والخبرة والنزاهة وغير جدلي"، مشددا على أنه "لم تتم مناقشة أي أسماء لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة".
وعن المدة التي قد يستغرقها "الإطار التنسيقي" لحل الأزمة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة
، أكد الفائز أن "المشكلة الأبرز التي تقف أمام تشكيل الحكومة الجديدة هي مشكلة اتفاق الأحزاب الكردية، وأتوقع بعد العيد (الأضحى) ربما سيتم الاتفاق على المرشحين لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وبعدها الانطلاق نحو تشكيل الحكومة الجديدة".
ووجه زعيم التيار الصدري
، بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
جاء ذلك في ظل انسداد طال العملية السياسية في العراق في أعقاب الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.