https://arabic.sputniknews.com/20220628/تراجع-قيمة-الليرة-التركية-مع-استمرار-شراء-الشركات-للدولار-1064380953.html

تراجع قيمة الليرة التركية مع استمرار شراء الشركات للدولار

تراجع قيمة الليرة التركية مع استمرار شراء الشركات للدولار

تراجعت العملة التركية اليوم الثلاثاء، مع استمرار الشركات في شراء الدولار لليوم الثاني، بعد أن فرضت قاعدة جديدة قيودا على تقديم قروض بالليرة للشركات الغنية... 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T19:12+0000

2022-06-28T19:12+0000

2022-06-28T19:12+0000

أخبار تركيا اليوم

اقتصاد

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وهبطت الليرة 0.5% إلى 16.6376 للدولار بعد أن ارتفعت أكثر من 2% يوم الاثنين. اشترت الشركات الدولارات حتى مع تحرك المقرضين الحكوميين للدفاع عن العملة المحلية، وفقا لما نقلته "بلومبيرغ" عن تجار طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.وقال التجار إن المقرضين التابعين للدولة باعوا أكثر من مليار دولار في يومين لدعم العملة. وقال أحد المتداولين إن التأثير الصافي كان محدودا حيث عوضت مبيعات بعض الشركات بالدولار من قبل أخرى.قيدت الهيئة التنظيمية المصرفية في البلاد قروض الليرة التجارية للمقترضين من الشركات إذا كانت لديهم أكثر من 15 مليون ليرة (902 ألف دولار) بالعملات الأجنبية، أو إذا تجاوز هذا المبلغ 10% من إجمالي الأصول أو المبيعات السنوية. وتعد هذه الخطوة من أقوى المحاولات حتى الآن لدعم الليرة.بدلا من رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم المتصاعد والشهية المحلية الشرهة للدولار، وضع المنظمون سلسلة من القيود الأخرى لدعم العملة منذ عام 2018. أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 14% خلال الستة أشهر الماضية فيما ارتفع التضخم بأسرع وتيرة منذ عام 1998.

https://arabic.sputniknews.com/20220603/تقارير-التضخم-السنوي-في-تركيا-يتسارع-ويصل-إلى-نسبة-مئوية-قياسية-في-مايو-1063020600.html

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أخبار تركيا اليوم, اقتصاد