https://arabic.sputniknews.com/20220628/تركيا-تستضيف-مشاورات-سياسية-مع-السويد-الأربعاء-1064382205.html
تركيا تستضيف مشاورات سياسية مع السويد الأربعاء
تركيا تستضيف مشاورات سياسية مع السويد الأربعاء
أعلنت أنقرة استضافتها لمشاورات سياسية منتظمة بين تركيا والسويد على مستوى وزارتي الخارجية يوم الأربعاء. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T20:02+0000
2022-06-28T20:02+0000
2022-06-28T20:02+0000
أخبار تركيا اليوم
السويد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971759_0:205:2915:1844_1920x0_80_0_0_2b2880a0bc337dea850c7b8dca4ed859.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان إن المشاورات السياسية بين الجانبين سوف تعقد برئاسة مشتركة من قبل كل من نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي، وسكرتير الدولة في الخارجية السويدية روبرت ريدبيرغ.وأوضح البيان أنه من المقرر أن يتناول الجانبان العلاقات التركية السويدية، وعلاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة لتبادل وجهات النظر إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية.وتأتي المشاورات في أعقاب تحفظ تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.وتقدمت فنلندا والسويد، في مايو/أيار الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف "الناتو"؛ لكن أنقرة أعلنت عن تحفظها على انضمامهما، واتهمت الدولتين بإيواء "عناصر إرهابية" مطلوبة في تركيا.وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/فنلندا-والسويد-تبدآن-التحقيق-بأنشطة-التنظيمات-الإرهابية-ضد-تركيا-وتسليم-مطلوبين-1064381314.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971759_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_27ca760db2c5d23bd7b0989b41da1e2a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, السويد
تركيا تستضيف مشاورات سياسية مع السويد الأربعاء
تابعنا عبر
أعلنت أنقرة استضافتها لمشاورات سياسية منتظمة بين تركيا والسويد على مستوى وزارتي الخارجية يوم الأربعاء.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال البيان إن المشاورات السياسية بين الجانبين سوف تعقد برئاسة مشتركة من قبل كل من نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي، وسكرتير الدولة في الخارجية السويدية روبرت ريدبيرغ.
وأوضح البيان أنه من المقرر أن يتناول الجانبان العلاقات التركية السويدية، وعلاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة لتبادل وجهات النظر إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية.
وتأتي المشاورات في أعقاب تحفظ تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال
الأطلسي.
وتقدمت فنلندا والسويد، في مايو/أيار الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف "الناتو"؛ لكن أنقرة أعلنت عن تحفظها على انضمامهما، واتهمت الدولتين بإيواء "عناصر إرهابية" مطلوبة في تركيا.
وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.