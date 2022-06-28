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تركيا تستضيف مشاورات سياسية مع السويد الأربعاء
تركيا تستضيف مشاورات سياسية مع السويد الأربعاء
أعلنت أنقرة استضافتها لمشاورات سياسية منتظمة بين تركيا والسويد على مستوى وزارتي الخارجية يوم الأربعاء. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T20:02+0000
2022-06-28T20:02+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان إن المشاورات السياسية بين الجانبين سوف تعقد برئاسة مشتركة من قبل كل من نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي، وسكرتير الدولة في الخارجية السويدية روبرت ريدبيرغ.وأوضح البيان أنه من المقرر أن يتناول الجانبان العلاقات التركية السويدية، وعلاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة لتبادل وجهات النظر إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية.وتأتي المشاورات في أعقاب تحفظ تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.وتقدمت فنلندا والسويد، في مايو/أيار الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف "الناتو"؛ لكن أنقرة أعلنت عن تحفظها على انضمامهما، واتهمت الدولتين بإيواء "عناصر إرهابية" مطلوبة في تركيا.وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/فنلندا-والسويد-تبدآن-التحقيق-بأنشطة-التنظيمات-الإرهابية-ضد-تركيا-وتسليم-مطلوبين-1064381314.html
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أخبار تركيا اليوم, السويد

تركيا تستضيف مشاورات سياسية مع السويد الأربعاء

20:02 GMT 28.06.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Sputnik . POOL
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أعلنت أنقرة استضافتها لمشاورات سياسية منتظمة بين تركيا والسويد على مستوى وزارتي الخارجية يوم الأربعاء.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول".
علم الناتو وفنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
فنلندا والسويد تبدآن التحقيق بأنشطة "التنظيمات الإرهابية" ضد تركيا وتسليم مطلوبين
19:25 GMT
وقال البيان إن المشاورات السياسية بين الجانبين سوف تعقد برئاسة مشتركة من قبل كل من نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي، وسكرتير الدولة في الخارجية السويدية روبرت ريدبيرغ.
وأوضح البيان أنه من المقرر أن يتناول الجانبان العلاقات التركية السويدية، وعلاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة لتبادل وجهات النظر إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية.
وتأتي المشاورات في أعقاب تحفظ تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.
وتقدمت فنلندا والسويد، في مايو/أيار الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف "الناتو"؛ لكن أنقرة أعلنت عن تحفظها على انضمامهما، واتهمت الدولتين بإيواء "عناصر إرهابية" مطلوبة في تركيا.
وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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